Selten war es so einfach, als Betrugsopfer an sein Geld zu kommen. In der Praxis erweist sich das Verfahren jedoch als verbraucherunfreundlich.

Da hat die Justizkasse in Kaiserslautern 27 Millionen Euro zu vergeben, und keiner will etwas davon? Mitnichten. Die meisten Berechtigten auf einen Anteil dürften von ihrem Recht nichts wissen. Dabei ist es in dem Fall selten einfach, an sein Geld als Betrugsopfer zu gelangen: mit einem kostenlosen Antrag bei der Staatsanwaltschaft, ohne Gericht, ohne Anwalt. Kunden des Speyerer Kreditvermittlers Maxda sind berechtigt, Geld zurückzubekommen, das sie zwischen Januar 2010 und Anfang Oktober 2017 für Rechnungen über angebliche Firmenauslagen gezahlt haben.

Nur wenige betrogene Kunden melden sich

Die Forderungen über Reisekosten waren illegal, ein Firmenverantwortlicher wurde verurteilt. Infos zu dem Fall konnten die 160.000 Betrogenen zunächst nur im Bundesanzeiger finden, so wie es das Gesetz unter anderem vorsieht. Selbst als Stiftung Warentest, einige Anwälte sowie Verbraucherschutzportale – mit Schlagzeilen wie „Kredithai muss 175.000 geschädigte Kunden entschädigen“ - informierten, meldeten sich nur wenige: Gerade einmal 71 Personen bekommen aktuell ihr Geld.

Kritik an eingestellten Ermittlungen

Schwer nachzuvollziehen, dass die Justiz strafrechtlich ein Mammutverfahren erfolgreich zu Ende bringt, die Opfer aber davon kaum profitieren. Eine Schwachstelle im Verbraucherschutz. Und Juristen beklagen eine weitere: Anzeige gegen Maxda war laut Behörde zuerst wegen möglicher Täuschung von Kunden bei der eigentlichen Kreditabwicklung erstattet worden. Diese Ermittlungen wurden unter anderem wegen schwieriger Beweisführung eingestellt. In dem Punkt gilt Maxda als unschuldig. Verbraucherschützer und Anwälte bemängeln jedoch, dass hier nicht exemplarisch weiter untersucht wurde. In einem Wirtschaftszweig, in dem sich Experten zufolge etliche schwarze Schafe tummeln.

