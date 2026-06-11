Zusammen macht Fußball schauen gleich noch mal mehr Spaß und auch zur WM 2026 gibt es einige Public-Viewing-Angebote in der Pfalz. Fünf Ideen, wo gemeinsam gejubelt werden kann.

Die WM in den USA, Kanada und Mexiko findet in diesem Jahr so weit entfernt statt, dass wohl die wenigsten deutschen Fußballfans die Spiele mit echter Stadionatmosphäre erleben werden. Das, was dem gemeinsamen Jubeln und Leiden am Spielfeldrand wohl am nächsten kommt, ist Public Viewing. Und obwohl das wegen der Zeitverschiebung diesesmal gar nicht so einfach ist – viele Spiele finden nach der Nachtruhe um 22 Uhr statt – gibt es einige Angebote in der Pfalz, die die Fans vor der Leinwand zusammenbringen wollen. Darunter auch einige skurrilere Ideen:

1. Die WM im Kino in Kaiserslautern

Die wohl größte Public Viewing-Leinwand der Pfalz gibt es in Kaiserslautern. Das UCI-Kino zeigt die ersten drei Spiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador im Kinosaal. Statt Eintritt wird ein Mindestverzehr von sieben Euro verlangt. Der Vorteil: Weder Sonnenschein, der die Sichtbarkeit auf der Leinwand stört, noch Regen können das Fußball-Erlebnis trüben.

2. Fußball in der Kirche in Bad Dürkheim

Eine Freundesgruppe von sieben Jugendlichen hat sich vorgenommen, verschiedene Veranstaltungen in der Dürkheimer Burgkirche zu organisieren. Ziel soll es sein, Menschen zusammenzubringen und die Gemeinschaft zu stärken. Den Auftakt ihrer Eventserie macht das Public Viewing am 14. Juni des ersten WM-Spiels mit deutscher Beteiligung gegen Curaçao. Der Eintritt ist frei, finanzieren wollen sich die Jugendlichen über den Verkauf von Getränken.

3. Großleinwand in der Landauer Fußgängerzone

Landau ist eine der wenigen Städte in der Pfalz, in der auf öffentlichen Plätzen Leinwände aufgebaut werden. Am Obertorplatz wird eine überdachte „Football Lounge“ mit einer 20 Quadratmeter großen Leinwand aufgebaut. Eine zweite LED-Leinwand steht am Untertorplatz, etwa 300 Fans können hier gemeinsam die Spiele schauen. Umgesetzt werden die beiden Angebote von lokalen Gastronomen, die auch die Bewirtung übernehmen.

4. Fassbierweitwurf trifft Fußball bei Kusel

Vor dem Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft findet in Altenkirchen im Kreis Kusel noch eine ganz andere Meisterschaft statt: die Fassbierweitwurf-Meisterschaft. Den Wettbewerb, bei dem leere Bierfässer von einem Balken über einem Pool möglichst weit geschleudert werden sollen, veranstaltet der SV Kohlbachtal auf seinem Gelände am 20. Juni bereits zum zweiten Mal. Im Anschluss an das Spektakel wird das Spiel Deutschland-Elfenbeinküste live übertragen.

5. Vom Wein- zum Fußballfest in Wachenheim

Dass es nicht immer Bier zum Fußballschauen sein muss, sondern sich auch Wein und die Fan-Leidenschaft wunderbar verbinden lassen, zeigt sich in Wachenheim. Am 20. Juni wird hier auf dem Burg- und Weinfest gefeiert. Ab 22 Uhr kommt hoffentlich ein weiterer Grund zum Feiern dazu: Das Spiel Deutschland – Elfenbeinküste wird auf dem Rathausplatz für alle Fußballfans übertragen. Eine ähnliche Kombi gibt es am gleichen Tag übrigens auch in Bad Dürkheim: Auf dem Parkfest der Lebenshilfe wird erst gefeiert, mit dem Anpfiff wird die Veranstaltung dann zum Public-Viewing-Event.