Die EU will bei der Krebsbekämpfung vorankommen. Deshalb ist das Genussmittel Alkohol in den Fokus gerückt. Vorerst wird es keine Ekelbilder auf Weinflaschen geben. Die Erzeuger sehen sich nach dieser Entscheidung in der Pflicht, vor schädlichem Konsum zu warnen.

Erleichterung auf der einen Seite, Ernüchterung auf der anderen: Das EU-Parlament hat in Straßburg am Mittwoch die Weichen in der Krebsbekämpfungsstrategie für die Zukunft gestellt.