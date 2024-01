Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was tun, wenn der eigene Hund andere Hunde oder Menschen anknurrt? In Mannheim gibt es seit einigen Jahren Steuervergünstigungen für Hundehalter, die beweisen, dass sie mit ihrem Tier auch in schwierigen Situationen gut umgehen können. In Pfälzer Städten gibt es keine Regelung dieser Art – stellenweise gibt es aber andere Vergünstigungen.

In Niedersachsen ist der Hundeführerschein seit 2013 Pflicht für Hundehalter; in Mannheim gibt es seit 2016 zumindest einen Anreiz, ihn zu absolvieren. Für zwei Jahre bekommen