Im kurz vorm Abschluss stehenden Untersuchungsausschuss des Saar-Landtages um Verdachtsfälle des sexuellen Missbrauches durch einen verstorbenen Assistenzarzt an am Universitätsklinikum Homburg behandelten Kindern ebbt die Kritik an der Klinikleitung nicht ab. Die Aufarbeitung sei „katastrophal“, urteilte Linken-Obmann Dennis Lander am Dienstag nach den gestrigen Vernehmungen.

Der im Beisein eines elfjährigen Jungen im Juni 2016 in seiner Wohnung in einer Zweibrücker-Land-Gemeinde tot aufgefundene Mediziner stand Jahre zuvor schon in Verdacht,