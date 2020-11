Wenn es draußen kälter wird, darf es beim Essen auch mal wieder etwas deftiger sein. Eine Empfehlung von Landfrau Susanne Schneider aus Rockenhausen: Kartoffelklöße mit Leberwurst-Füllung und Specksoße.

Zutaten:

für die Klöße:

1 kg Kartoffeln

2 Eier

150 g Grieß

50 g Mehl

2 EL Semmelbrösel

400 g Pfälzer Leberwurst (teilweise für die Soße)

Salz, Muskat

für die Soße:

125 g Speck

250 ml Kondensmilch

Salz, Pfeffer, Majoran

Susanne Schneider aus Rockenhausen gibt die Kochkurse für die Landfrauen im Kreis Kusel und im Donnersbergkreis. Foto: Markus Lübke Guten Appetit: Kartoffelklöße mit Leberwurst-Füllung und Specksoße. Foto: Markus Lübke Für den Kloßteig werden die gekochten Kartoffeln zunächst durch eine Presse gedrückt. Foto: Markus Lübke Kartoffeln, Eier, Mehl, Semmelbrösel und Gewürze zu einem Teig verkneten. Foto: Markus Lübke Aus dem Teig Klöße formen und eine Vertiefung eindrücken. Foto: Markus Lübke In die Vertiefungen der Klöße einen Teelöffel Leberwurst füllen. Foto: Markus Lübke Die Klöße ins kochende Wasser geben und bei mittlerer Hitze sieden lassen. Das Wasser sollte dabei nicht mehr kochen. Foto: Markus Lübke Für die Soße Speck anbraten. Foto: Markus Lübke Leberwurst zum Speck geben, mit Kondensmilch auffüllen und würzen. Foto: Markus Lübke Die fertigen Klöße nach etwa 15 bis 20 Minuten aus dem Wasser holen und mit der Soße anrichten. Foto: Markus Lübke Foto 1 von 10

Zubereitung:

Die Kartoffeln kochen und pellen. Geschälte Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse drücken und in eine Schüssel geben. Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. Währenddessen Eier, Grieß, Mehl und Semmelbrösel zu den Kartoffeln geben und alles zu einem Teig verkneten. Die Masse mit Salz und Muskat würzen. Aus dem Teig Klöße formen und in die Mitte eine Vertiefung eindrücken. Jeweils einen Teelöffel Leberwurst in die Vertiefung füllen. Danach die Klöße wieder rund formen und die Füllung mit Teig verschließen. Die restliche Leberwurst für die Soße beiseitestellen. Klöße in das kochende Wasser geben und bei mittlerer Hitze circa 15 bis 20 Minuten ziehen lassen. Dabei sollte das Wasser nicht mehr kochen.

Speck klein schneiden und (gegebenenfalls mit etwas Fett) anbraten. Die restliche Leberwurst dazugeben und mit der Kondensmilch auffüllen. Soße mit Salz, Pfeffer und Majoran abschmecken und zu den Klößen servieren. Guten Appetit!