Natalie Militello ist Köchin aus Leidenschaft und Dozentin an der Kaiserslauterer Volkshochschule, wo sie verschiedene Kochkurse gibt. Der RHEINPFALZ hat sie ein besonders leckeres Rezept verraten: Kartoffel-Topinambur-Cremesuppe mit Schwarzbrot-Krümeln und Petersilien-Öl.

Zutaten:

5 Schalotten

200 g Kartoffeln (vorwiegend festkochend)

500 g Topinambur

25 g Butter

100 ml Noilly Prat (französischer Wermut)

600 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

Salz, Pfeffer, Zitronensaft

für das Petersilien-Öl:

1 Bund Petersilie

6 EL Rapsöl

1/2 TL Salz, Pfeffer, 1/2 TL Zucker, etwas Zitronensaft

für die Schwarzbrot-Krümel:

1 Scheibe Pumpernickel

Zubereitung:

Schalotten in feine Würfel schneiden. Kartoffeln und Topinambur schälen und in Würfel schneiden. Davon 100 g Topinambur in kleinere Würfel schneiden, in Salzwasser garen, abtropfen lassen und beiseite stellen.

Butter in einem Topf erhitzen und Schalotten darin anschwitzen.

Kartoffeln und Topinambur hinzugeben und andünsten.

Mit Wermut ablöschen und eine Minute einkochen lassen.

Gemüsebrühe und Sahne hinzufügen. Alles zusammen circa 30 Minuten köcheln lassen.

Die Suppe pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

Für das Petersilien-Öl die Petersilie waschen und trocken schleudern. Abgezupfte Blätter mit Öl pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

Pumpernickel grob zerkrümeln und zerkleinern. Im Backofen bei 100 Grad Umluft trocknen lassen.

Suppe in einen Teller geben und mit dem Petersilien-Öl und den Schwarzbrot-Krümeln anrichten. Guten Appetit!