Das Hochwasser der vergangenen Tage hat viele Deiche entlang des Rheins volllaufen lassen. Das Wasser zieht sich langsam zurück, die Temperaturen steigen: beste Bedingungen für Stechmückenlarven. Deshalb haben die Schnakenbekämpfer mit Einsätzen in der Region begonnen. Doch zeitlich wird es wohl knapp, alle Brutgebiete rechtzeitig zu erreichen. Die Pfälzer müssen sich daher auf ein Stechmückenjahr einstellen.

Bereits am Donnerstag waren Einheiten der Kabs (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) rund um Speyer und die Kollerinsel bei Otterstadt ( Rhein-Pfalz-Kreis) unterwegs, wie Xenia Augsten, Pressereferentin der Kabs, auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte. Zudem sei ein Hubschrauber im Einsatz. Am Freitag werde es Einsätze in der Südpfalz geben. Unter anderem in Berg (Kreis Germersheim). Von dort aus gehe es dann über Wörth und Leimersheim bis nach Hördt (alle ebenfalls Kreis Germersheim). Dann werden zwei Hubschrauber in der Luft sein.

Laut Augsten zieht sich das Wasser nach dem Hochwasser aus der Fläche zurück, die Kabs-Einheiten könnten aber bisher noch nicht die Außenbereiche der Deiche erreichen. „Viele Flächen können wir noch nicht behandeln. Wir wissen auch nicht, wie dort die Larven-Situation ist. Wenn wir diese nicht rechtzeitig erreichen, muss man sich wohl auf ein Stechmückenjahr einstellen. Das würde dann auch in den kommenden Wochen spürbar werden“, so Augsten. Die Mitarbeiter der Kabs versuchten alles, um das zu verhindern.

Seit 1976 bekämpft die Kabs Stechmücken vor allem am Oberrhein. Dabei arbeitet sie mit dem biologischen Bekämpfungsmittel Bti. Der Wirkstoff ist ein Eiweiß, das Bakterien produzieren und von Mückenlarven gefressen wird. Das Eiweiß zerstört die Darmzellen, die Larve stirbt. Bti wird in der Rheinebene in Form von Mischungen oder als Granulat ausgebracht, oft mit dem Hubschrauber. Bti tötet nicht nur Larven von Stechmücken. Auch nicht stechende Insekten wie Zuckmücken können auf den Wirkstoff reagieren. Diese werden als besonders wichtig eingeschätzt, weil sie als wichtige Nahrungsquelle für Vögel und Amphibien gelten. Umstritten ist nun, wie stark sich ein Bti-Einsatz auf die Zuckmücken und in der Folge auf Vögel und Amphibien auswirkt.