Aus der Pfalz nehmen acht Projekte teil. Kaiserslauterer Schüler stellen einen Rekord auf – und dürften doch enttäuscht sein. Ein Gymnasiast aus Landstuhl aber darf jubeln.

Wie lässt sich Lebensmittelverschwendung vermeiden? Kann uns jemand von außerhalb unseres Sonnensystems sehen? Fragen wie diese haben sich Gymnasiasten in Rheinland-Pfalz gestellt – und ihre Antworten zwei Tage lang beim Landeswettbewerb „ Jugend forscht“ präsentiert. Am Donnerstag war im Feierabendhaus der BASF in Ludwigshafen Siegerehrung für die 59 Teilnehmer.

Im BASF-Feierabendhaus präsentieren am Mittwoch 59 Schüler und Schülerinnen zwischen 12 und 19 Jahren die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten, einige haben gerade Abitur gemacht. Viele treten in Zweierteams an, einige sind Einzelkämpfer – sie sind am Ende die Erfolgreicheren. Die 40 Arbeiten, neun aus der Pfalz, befassen sich mit den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik sowie Physik.

App-Entwickler Johanna Kellermann und Jonathan Westphal vom Pamina-Schulzentrum in Herxheim und Birmarck-Gymnasium Karlsruhe. Foto: Simone Schmidt

Auf einem Tisch liegen Eier, Haferflocken, ein Kuchen und weitere Lebensmittel, daneben stehen Rechner und Bildschirm. Johanna Kellermann, 19, vom Gymnasium am Pamina-Schulzentrum in Herxheim ( Südpfalz) und Jonathan Westphal, 17, vom Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe lachen. Ihr Thema? Lebensmittelverschwendung. „Es wird viel zu viel weggeschmissen, das wollen wir vermeiden“, sagt die 19-Jährige.

Sogar die Oma nutzt die Handy-App

Dabei soll eine von ihnen entwickelte App helfen: Einfach Vorräte zu Hause elektronisch mit dem Handy erfassen, ebenso die neuen Einkäufe – „über Foto, Kassenzettel oder Barcode“, erklärt die Schülerin. Das Smartphone schlage dann Speisepläne oder Kochrezepte vor unter Berücksichtigung des Haltbarkeitsdatums, eigener Vorlieben oder Allergien. „Das funktioniert sehr gut, sogar meine Oma nutzt sie.“ Die Schüler sind überzeugt von ihrem Projekt, sie können sich auch eine kommerzielle Anwendung der App vorstellen.

Die Wettbewerbs-Jury allerdings hat sich im Themenfeld Arbeitswelt für zwei Gymnasiasten aus Koblenz entschieden, die einen Rauchwarnmelder entwickelt haben, der Kinder weckt. Viele Themen und Präsentationen sind stark. Zwei junge Frauen haben herausgefunden, dass unter vier verschiedenen Pflanzen ein Farn die größte Menge Kohlendioxid bindet – „Jeder kann sich einen auf den Balkon stellen oder in den Garten pflanzen und tut viel fürs Klima“, sagen sie. Warum der Farn der Held ist, zu der Frage müssen sie weiterforschen.

Programmierer Alexander Steinbrück vom Europa-Gymnasium in Wörth. Foto: Simone Schmidt

Eine Lösung für ein ganz anderes Problem hat dagegen Alexander Steinbrück, 18, vom Europa-Gymnasium in Wörth (Kreis Germersheim) gefunden, nachdem eine Lehrerin genervt war vom umständlichen Nachverfolgen der Anwesenheit von Ganztagsschülern. Er hat alles mit einem neuen Programm digitalisiert – Mappen und handschriftliche Einträge seien nun passé.

Meerrettich-Enzyme zum Abbau von Hormonen im Wasser: Laura Mayer (li) und Maria Gebhard vom Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern. Foto: Simone Schmidt

Das Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern stellt diesmal einen Rekord auf – fünf Teams hatten sich für den Landeswettbewerb qualifiziert: unter anderem mit Projekten zur Entfernung von Kupfer oder Hormonen aus Wasser und Nano-Power-Reaktoren. An der Schule gibt es Lehrerin Angela Schneider zufolge eine außergewöhnlich große Arbeitsgemeinschaft (AG) „Jugend forscht“ mit bis zu 50 Schülern. Dennoch: Die Nachwuchsforscher gingen leer aus.

Sichtbarkeit aus dem All: Landstuhler gewinnt

Anders als Noah Jackson, 16, vom Sickingen-Gymnasium in Landstuhl (Kreis Kaiserslautern). Er siegte mit seinem Gedankenexperiment aus extrasolarer Perspektive und der Frage: „Kann uns jemand sehen?“ Also, „was würde ein extrasolarer Beobachter über unser Sonnensystem herausfinden, wenn er die Methoden nutzt, mit denen wir heute andere Systeme entdecken?“

Ein halbes Jahr habe er darüber gebrütet und gerechnet, sagt er. Und, kann man uns sehen? „Ja. Aber.“ Er lächelt. Dann zeigt er auf Fotos und Formeln seiner Präsentation. In seiner Zusammenfassung schreibt er: „Ob ein Planet unseres Sonnensystems überhaupt sichtbar wird, hängt von drei Schleusen ab: Geometrie, Präzision und Zeit.“ Das kritischste der drei sei dabei Zeit.

Bleibt die BASF Sponsor des Wettbewerbs?

Und Wettbewerb-Gastgeber BASF? Wie viel Geld der Konzern in „Jugend forscht“ steckt, verrät er nicht. Zum künftigen Engagement bleibt das Unternehmen vage: Man gehe „in der aktuellen Situation davon aus“, dass es auch im nächsten Jahr dabei bleibe, heißt es.

Der Wettbewerb

„Jugend forscht“ ist ein Wettbewerb für naturwissenschaftlich-technisch interessierten Nachwuchs – er wird von einer Stiftung, dem Magazin „Stern“, der Bundesregierung, Schulen und der Wirtschaft getragen. Die neuen Landessieger und -siegerinnen dürfen vom 28. bis 31. Mai zum Bundeswettbewerb nach Herzogenaurach. Die anderen acht kommen von Gymnasien in Koblenz, Trier, Gerolstein, Mainz-Gonsenheim, Sinzig und Worms. Infos: www.basf.com (Stichwort Jugend forscht)

