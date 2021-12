Mittlerweile reagieren mehrere Städte in der Pfalz und verbieten mögliche Versammlungen für die kommenden Wochen.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat sich am Mittwoch über die zunehmende Zahl der Monatsspaziergänger besorgt gezeigt. Am vergangenen Montag haben sich laut Lewentz insgesamt rund 6600 Menschen an den überwiegend nicht angemeldeten Aufmärschen beteiligt. Polizei und Ordnungsamt würden dabei von einer „steigenden Aggressivität“ berichten. Man sei jedoch fest entschlossen, dass die vielerorts aggressive Stimmung nicht in Gewalt umschlage.

„Der Staat will dabei nicht als Gesinnungsschnüffler auftreten“, betonte Lewentz. Jedem stehe es frei, an sogenannten Spaziergängen oder anderen Versammlungen teilzunehmen. Der Minister appellierte jedoch an die Bürger, genau hinzuschauen, mit wem man da spazieren gehe. Nach seiner Aussage unterwandern rechtsextreme Kräfte wie etwa der „Dritte Weg“ oder Personen aus der Reichsbürgerszene immer mehr die Proteste.

Wie Polizei und Ordnungsämter in Zukunft – auch mit Blick auf die verschärften Kontaktbestimmungen ab dem 28 Dezember – reagieren werden, sei abhängig von der jeweiligen Lage, so Lewentz weiter. Solange sich Personen lediglich zu sogenannten Spaziergängen treffen würden, begleite die Polizei die Aufzüge vorerst nur. Wenn sie aber durch politische Parolen oder andere Handlungen einen Versammlungscharakter haben, werde die Polizei reagieren. „Sollte dann nicht gewährleistet werden, dass die Regeln eingehalten werden, lösen Polizei und Ordnungsamt die Versammlung auf.“

Zwei Städte in der Pfalz haben indes auf die Vorkommnisse der vergangenen Wochen reagiert. Die Stadt Kaiserslautern verbietet mit einer Allgemeinverfügung Versammlungen wie die sogenannten „Montagsspaziergänge“ bis zum 3. Januar. Die Stadt Speyer verlängert ihr bereits erlassenes Verbot um eine Woche bis zum 27. Dezember. Weitere Allgemeinverfügungen gibt es unter anderem in Landau sowie den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße.

Bei den 72 Versammlungen am vergangenen Montag kam es insgesamt zu 250 Personenkontrollen, 87 Ordnungswidrigkeiten und 13 Straftaten. Über 1000 Polizisten waren im Einsatz.