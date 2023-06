Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Landkreis Germersheim hat in den vergangen sieben Tagen die meisten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz verzeichnet. Die Ortsgemeinde Schwegenheim im Norden des Kreises entwickelte sich zum Corona-Hotspot. Am Donnerstag waren dort 42 aktuell Infizierte bekannt. Das Virus war in einer Glaubensgemeinschaft ausgebrochen. Das sorgte für viele Fragen und Gerüchte.

Es war Samstagabend, als die Kreisverwaltung eine Pressemitteilung veröffentlichte, in der es hieß, dass das Coronavirus in einer religiösen Gemeinschaft in Schwegenheim ausgebrochen