Immer mehr junge Menschen rasseln durch die Führerscheinprüfung. Sind sie lernfaul und unkonzentriert? Oder ist es heute schwerer, an den „Lappen“ zu kommen? Norbert Wagner, 70, ist Vorsitzender des Fahrlehrerverbands Pfalz. Im Interview mit Andreas Schlick nennt der Pirmasenser Gründe für die hohen Durchfallquoten. Und sagt, was er an den Prüfungen verändern würde.

Herr Wagner, Sie sind seit über 40 Jahren Fahrlehrer, hatten 30 Jahre eine eigene Fahrschule. Hand aufs Herz: Sind Sie ohne Probleme durch Ihre Fahrprüfung gekommen – oder musste ein zweiter Versuch her?

Ich