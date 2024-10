Der Mannheimer Handelshafen versorgt die Weltwirtschaft mit Produkten der heimischen Industrie. Im Minutentakt werden dort Güter per Schwerlastkran für die Weiterfahrt per Schiff verladen. Ein Besuch in luftigen Höhen.

Ein Lastwagen nach dem anderen braust an einem grauen Herbstmorgen die Werfthallenstraße entlang über den Asphalt. Kräne hieven tonnenschwere Seecontainer