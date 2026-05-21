In den nächsten Jahren sollen wieder Luchse im Pfälzerwald ausgewildert werden. Mehrere Weibchen sollen für „frisches Blut“ sorgen.

Es war ein Schritt, der notwendig geworden ist, sagt der Leiter des Koordinationszentrums Luchs und Wolf (Kluwo), Julian Sandrini, im Gespräch mit der RHEINPFALZ: In den vergangenen Jahren habe das Kluwo im Rahmen seines Monitorings mehrere Inzuchtfälle bei den Luchsen im Pfälzerwald festgestellt. Aufgefallen ist den Experten vom Kluwo der Umstand, nachdem sie DNA-Proben aus Kot und von Rissen genommen hatten. Diese wiesen darauf hin, dass sich Geschwistertiere verpaart hatten. Im Fall des Luchses „Piro“, der durch Göllheim (Donnersbergkreis) stromerte, war die Sache noch deutlicher. Er entwickelte, mutmaßlich aufgrund der Inzucht seiner Elterntiere, einen Sehdefekt, war am Ende fast blind, und musste eingeschläfert werden.

„Deshalb ist es wichtig, früh auf die Situation zu reagieren“, sagt Sandrini. Schon im vergangenen Jahr habe das Kluwo in Absprache mit dem Umweltministerium sowie der Stiftung Umwelt und Naturschutz beschlossen, neue Luchse im Pfälzerwald auszuwildern. Das Projekt sei in seiner Größe nicht vergleichbar mit der Wiederansiedlung der Raubkatze im Jahr 2016, sagt Sandrini. Die Luchspopulation im Pfälzerwald bewege sich konstant bei 20 Tieren, schätzt Sandrini. Wo an einer Stelle Nachwuchs hinzukomme, würden an anderer immer wieder Luchse abwandern oder sterben – etwa bei Zusammenstößen mit Autos. Erschwerend komme hinzu, dass nicht alle ausgewilderten Luchsweibchen Nachwuchs bekommen. „Was die Population daher mittelfristig braucht, ist frisches Blut.“

Bis zu zehn weitere Luchsweibchen

Das Kluwo plant daher, in den nächsten fünf Jahren ein bis zwei Tiere pro Jahr im Pfälzerwald auszuwildern. Macht fünf bis zehn zusätzliche Tiere. Die neuen Tiere, vorzugsweise Weibchen, sollen dafür sorgen, dass die genetische Vielfalt innerhalb des Luchsbestandes im Pfälzerwald erhalten bleibt.

Und woher soll das „frische Blut“ stammen? Vermutlich aus einem spezialisierten Nachzuchtprogramm europäischer Zoos, sagt Sandrini. Dort würden Jungtiere in separierten Gehegen mit so wenig menschlichem Kontakt wie möglich aufgezogen, damit sie weiterhin ihre natürlichen Instinkte und ihre Vorsicht vor Menschen bewahren. Später würden sie dann in den Pfälzerwald gebracht und an verschiedenen Stellen ausgewildert.

Drei neue Luchse mit Senderhalsband

Während die Planungen für das Projekt voranschreiten, ist es den Experten vom Kluwo in den vergangenen Wochen gelungen, drei Luchse einzufangen und mit einem Senderhalsband zu bestücken. Nächtelang haben sie sich dafür auf die Lauer gelegt. Wenn sie über einen Riss etwa an einem Reh informiert wurden, haben sie tagelang die Fundstelle beobachtet. Denn Luchse fressen ihre Beute nicht in einem Stück auf, sondern kehren häufig zu dem Kadaver zurück. In drei Fällen gelang es ihnen so, einen Luchs zu betäuben, einzufangen und ihm ein Senderhalsband anzulegen, das dann kontinuierlich GPS-Daten ans Kluwo verschickt.

Das sei ein großer Erfolg, wie Sandrini betont. Ein knappes Jahr lang liefern die Halsbänder Bewegungsdaten, ehe sie ihre technische Lebensdauer überschritten haben und abfallen.

„Mit diesen Bewegungsdaten können wir wertvolle Erkenntnisse über das Verhalten der Tiere sammeln“, sagt Sandrini. Bei den Männchen zeigen die Daten, wo es die Tiere hinzieht und ob diese gegebenenfalls in Richtung Norden oder Süden abwandern. So ließen sich auch Schlüsse über Engstellen ziehen, an denen möglicherweise Wildbrücken errichtet werden könnten. Bei den Weibchen sind die Daten interessant, weil sie Auskunft darüber geben können, ob das Tier Nachwuchs großzieht.

Zwei Männchen und ein Weibchen

Zwei der Tiere mit Senderhalsband sind Männchen. Da ist zum einen „Silzi“ – ein drei Jahre alter Luchskuder (so werden die Männchen genannt), der in der Mitte des Pfälzerwaldes inzwischen ein eigenes Revier etabliert hat. Zum anderen gibt es noch „Rigo“, der aktuell im Wasgau umherstreift und auch immer wieder ins benachbarte Frankreich ausweicht.

Ganz besonders interessant für das Kluwo ist laut Sandrini jedoch die Dritte im Bunde. Luchsweibchen „Mera“ ist nämlich gerade dabei, sich im Großraum Pirmasens ein eigenes Territorium zu suchen. Vielleicht folgt hier bald Nachwuchs.