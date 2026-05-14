Seit fünf Jahren sucht die Polizei den Täter, der Diana Bodi in Kaiserslautern getötet hat – ohne Erfolg. Was den Fall so besonders macht und wie die Ermittler vorgehen.

Bei manchen Kriminalfällen dauert es lange, bis sie geklärt werden können. Manche werden es nie. Im Fall Diana Bodi haben die Ermittler die Hoffnung und die Arbeit noch nicht aufgegeben. Vor fünf Jahren, im Dezember 2020, wird in einer Seitenstraße in der Kaiserslauterer Innenstadt die Leiche einer Frau gefunden. Es vergehen Wochen, bis klar wird, wer diese Frau ist. Dann kann auch die Suche nach dem Täter intensiviert werden.

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Es gibt zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung, der Fall wird sogar bei der Fernsehsendung „Aktenzeichen xy ... ungelöst“ vorgestellt. Doch der Fall bleibt ein Rätsel. Dabei gibt es eine Kamera-Aufnahme des mutmaßlichen Täters oder zumindest eines mutmaßlich Tatbeteiligten.

Was die Polizei weiß und wie sie endlich den Fall aufklären will, erzählt der Kaiserslauterer Lokalredakteur Andreas Seebach in einer neuen Folge Alles Böse. Zusammen mit den Hosts Uwe Renners, stellvertretender Chefredakteur und Victoria Fuchs, Digitalredakteurin, rekonstruiert er die Tage vor Bodis Tod.

Alles Böse live erleben – Gewinnspiel

Wenn Sie Alles Böse mal live erleben wollen, kommt jetzt die Chance dazu: Am 18. Juli kommt der Podcast nun auch live auf die Bühne beim Limburger Sommer. Dieses Mal geht es um einen Herrn, dem seine Sammelleidenschaft von Relikten aus dem Zweiten Weltkrieg zum Verhängnis wurde. Genauer gesagt geht es um Statuen aus Hitlers Reichskanzlei, die seit der Wendezeit eigentlich als verschollen galten. Doch ausgerechnet bei einer Razzia in Bad Dürkheim tauchten sie 2015 wieder auf. Der Besitzer beteuert, dass er sie legal erworben habe – doch das wollten die Ermittler nicht glauben. Seien Sie live dabei, wenn die Hosts unter anderem mit dem ehemaligen „Alles Böse“-Host Christoph Hämmelmann, der die Entwicklungen damals begleitet hat, über den Fall “Hitlers Hengste“ sprechen, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Tickets für den Live-Podcast finden Sie auf bad-duerkheim.de

Außerdem verlosen wir für Podcast-Hörer 2 x 2 Tickets für die Veranstaltung. Um teilzunehmen, füllen Sie das untenstehende Gewinnspiel-Formular aus.