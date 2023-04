Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Rund 300 Corona-Kritiker haben sich am Sonntagabend in Landau zu einer gerichtlich verbotenen Versammlung getroffen. Diese wurde von der Polizei aufgelöst. Die Beamten verhängten 57 Platzverweise und ebenso viele Bußgelder in Höhe von 100 Euro wegen Verstößen gegen die Corona-Landesverordnung. Gegen die Verantwortlichen wird Strafanzeige gestellt.

Zunächst hatte der HNO-Arzt und Corona-Verschwörungstheoretiker Bodo Schiffmann aus Sinsheim angekündigt, auf seiner „Corona-Tour“ durch Deutschland am Sonntag