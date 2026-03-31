Beim Bau von Windrädern in der Pfalz sind drei Regionen „spitze“. Doch es gibt überall noch Kapazitäten, sagt die Genehmigungsbehörde. Auch am Rand des Pfälzerwalds.

Die Pfalz hat drei klare Spitzenreiter: den Donnersbergkreis sowie die Landkreise Kusel und Südwestpfalz. In den drei Regionen stehen mit Abstand pfalzweit die meisten Windräder. Und dort sollen künftig noch deutlich mehr Anlagen hinzukommen. Das geht aus einer Statistik der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd mit Sitz in Neustadt hervor, die sich auf das Raumordnungskataster bezieht.

Doch die Sorte an „Erneuerbaren“ sind kein einfaches Geschäft. Vor allem, weil es nach wie vor Bedenken bei Bürgern gegen sehr hohe und womöglich auch geräuschvolle Anlagen gibt und sie mittlerweile näher an bebaute Gebiete rücken dürfen. Dazu kommt aus Sicht der Behörde in Neustadt ein wichtiger limitierender Faktor: die Infrastruktur der Stromnetze sowie die beschränkte Kapazität der Bundesnetzagentur für die Einspeisevergütung von Strom. Das sagte SGD-Präsident Hannes Kopf bei der Vorstellung des Jahresberichts 2025 am Montag. Denn Windenergie sei im vergangenen Jahr „ein großes Thema“ gewesen. Die Behörde in Neustadt ist erst seit Mitte 2023 für die Genehmigung von Windenergieanlagen in der Pfalz und in Rheinhessen zuständig. Und sagt: „Die Nutzung der Windenergie wird zunehmend Teil einer kontroversen politischen Diskussion.“

Mehr zum Thema

Windkraft kommt in fünf Jahren kaum voran

Kopf, promovierter Jurist und SPD-Politiker, macht klar, dass es mit den „Erneuerbaren“ weiter vorangehen soll und muss. Im Jahresbericht zitiert die Behörde Manfred Fischedick vom Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie mit folgenden Worten: „Schaut man auf die Daseinsfürsorge, sind die Fakten unstreitig: Bis 2045 muss sich die Kapazität der Windenergieanlagen verdreifachen.“ Deutschland will bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden. Dies bedeutet, dass bis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Treibhausgase ausgestoßen werden, als durch Speichertechnologien oder natürliche Senken wieder gebunden werden.

„Schaut man auf die Daseinsfürsorge, sind die Fakten unstreitig: Bis 2045 muss sich die Kapazität der Windenergieanlagen verdreifachen.“

Doch die Windkraft kam im Zuständigkeitsbereich der SGD Süd, in der Pfalz und Rheinhessen, laut Statistik in den vergangenen Jahren nicht groß voran. Schon 2021 gab es nach den von der Behörde genannten Zahlen 576 Windkraftanlagen, vier Jahre später waren es gerade einmal 21 mehr. Die meisten Räder drehen sich demnach im Kreis Alzey-Worms (168). In der Rangliste folgen der Donnersbergkreis (98), die Landkreise Kusel (68), Südwestpfalz (55) und Kaiserslautern (50).

Nun sind aber Hunderte Anlagen geplant

Doch nun folge ein „Hype“, wie Kopf sagt. Geplant seien in der Pfalz und Rheinhessen 2025 insgesamt 344 Anlagen. Die gesamte Leistung soll sich damit nahezu verdoppeln. Hinzukommen sollen in der Pfalz: im Donnersbergkreis 40, in den Kreisen Kusel 53 – dort nahezu eine Verdoppelung –, in der Südwestpfalz 35 und im Kreis Kaiserslautern 18. Aktuell werden demnach Anträge für 200 neue Anlagen geprüft. 76 warteten darauf, gebaut zu werden. Die jüngste ging im Oktober in Bedesbach im Kreis Kusel ans Netz.

Mehr zum Thema

Pfälzerwald weiter tabu – aber ...

Die Genehmigungsverfahren sind laut SGD-Chef in Rheinland-Pfalz „nicht schlecht“, im September 2025 sei man im bundesweiten Vergleich drittschnellstes Bundesland gewesen mit im Schnitt 16,6 Monaten. Doch schon im Dezember lag man dann bei 20 Monaten. Genehmigungen seien mit der Bündelung der Zuständigkeit bei der SGD schon schneller geworden, „das muss und kann sich aber noch verbessern“. Kopf betont, dass die SGD nicht über ein „Ob“ von Windrädern entscheide, sondern Antragsteller einen Rechtsanspruch auf deren Errichtung haben. Zu prüfen sei jedoch, ob die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt seien. Für Kopf bleibt auch der Pfälzerwald weiterhin tabu für Windräder, aber Flächen in Konversionsgebieten und nahe an Autobahnen am Rand des Pfälzerwalds müsse man besser prüfen.

Zum Weiterlesen: Gegenwind für Windräder – Unmut der Bürger gegen einen neuen Windpark im Kreis Kusel

Der Ausbau verläuft in Rheinland-Pfalz langsamer als gedacht