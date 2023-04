Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

WEISENHEIM AM SAND. Schon mitten in den Hundstagen läuft auch diesmal wieder die Traubenlese für Federweißen an: Deren offizieller pfalz- und bundesweiter Auftakt erfolgte am Montag in Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim). Damit wurde die Ernte in der Pfalz sechs Tage früher gestartet als im vergangenen Jahr.

Bei der herrschenden Hitze würden viele wohl eher nach eisgekühltem Gerstensaft anstatt nach lauwarmem Rebensaft lechzen. Aber die Neugierde auf ein Probierschlückchen von dem