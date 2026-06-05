Zwei Pfälzer wollen Heimatgefühl greifbar machen. Ihre Idee: Dubbeglas in Teppichform. Mittlerweile gibt es die kultigen Teile sogar im Supermarkt.

Eine Schnapsidee mit Weinglas: So ähnlich beginnt 2023 die Geschichte von Rebenfieber. Cedric Kohlenbrenner und Dominik Schunke, zwei Freunde aus der Region, haben auf einem Weinfest eine Idee, die sie so noch nicht gesehen hatten: Teppiche in Form von Dubbegläsern. Aus dem Spaß wird schnell ein echtes Geschäft, das beide neben ihren eigentlichen Berufen am Laufen halten. Kohlenbrenner ist Leiter im öffentlichen Dienst. Schunke arbeitet im Marketing Management.

„Wir haben ganz klein angefangen, die Teppiche lagerten anfangs in einem unserer Keller oder im Kofferraum unserer Autos“, erinnert sich der 32-jährige Schunke. Mittlerweile haben die beiden Freunde ein Lager in Mannheim angemietet, von wo die Teppiche auch verschickt werden. Unter dem Motto „Fußabtreter hat jeder – wir haben Kultur“ und „Die Pfalz liegt dir zu Füßen“ vermarkten die beiden Männer ihre Produkte online und auf Sozialen Netzwerken wie Instagram. Das kommt an. „Unsere Teppiche haben schon über 1500 Haushalte verschönert“, sagen die beiden stolz.

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Video: elru

Ein klares Erkennungszeichen

Doch wieso überhaupt das Dubbeglas als Motiv für die Pfälzische Heimat? „Das Dubbeglas ist für uns Pfälzer mehr als nur ein Weinglas. Es ist ein Symbol. Ein Erkennungszeichen für Heimat, Geselligkeit und dieses spezielle Pfalzgefühl, das man schwer erklären kann – aber sofort erkennt“, erklärt Schunke. Sein Freund und Kollege ergänzt: „Das ist wie eine Art Erkennungszeichen. Wir Pfälzer wissen dann sofort, was gemeint ist.“ Stilglas oder Weintrauben seien für viele Weinregionen auf der ganzen Welt universell einsetzbar. Das Dubbeglas sei das jedoch nicht.

Aus dem ersten Produkt, dem Teppich in Dubbeglasform, ist im Lauf der Jahre noch mehr entstanden: Kappen, Shirts und weitere Accessoires mit regionalen Motiven. Neben der Dubbeglas-Kappe gibt es zum Beispiel auch ein Wurstmarkt-Shirt im Retro-Design. Zusätzlich zu ihrem Online-Shop, sind die beiden Rebenfieber-Gründer, die ursprünglich aus dem Rhein-Pfalz-Kreis stammen, mit ihrer Marke auch immer wieder auf größeren Festen oder sogar Messen unterwegs. Im vergangenen Jahr zum Beispiel auf dem Wurstmarkt und der Mandelmeile in Gimmeldingen. „Das ist natürlich immer toll. Die Leute können ein Gefühl für unsere Teppiche bekommen. Sie auch mal anfassen und die Farben sehen. Das geht im Internet natürlich nicht so“, erklären die Rebenfieber-Gründer.

Die Teppiche sind jetzt auch im Einzelhandel erhältlich. Foto: Elisia Ruiz

Vom Keller in den Einzelhandel

Mittlerweile können Dubbe-Liebhaber die Teppiche nicht nur online, auf Veranstaltungen oder Festen, sondern sogar im Einzelhandel bekommen. EDEKA Stiegler verkauft die bunten Fußabtreter seit einigen Monaten in seinen Läden in Mutterstadt und Speyer. Ein riesen Kompliment für die beiden jungen Pfalz-Fans. „Es ist toll zu sehen, wie das Rebenfieber langsam aber sicher immer mehr Leute infiziert“, sagt Schunke und lacht.

Es sei nicht nur eine große Anerkennung ihrer Arbeit, sondern auch ein Zeichen, dass viele Menschen Lust haben, sich ein kleines Stück Pfalz nach Hause zu holen. „Genauso wollen wir auch weitermachen. Weiter wachsen, bekannter werden und vielleicht ja irgendwann auch mehr Pfalz-Produkte entwickeln“, erklären Schunke und Kohlenbrenner. Bis dahin möchten die beiden das Geschäft jedoch weiterhin neben ihren Berufen ausüben.

Heimatgefühl ist universell

Neben Farben experimentieren der 29-jährige Kohlenbrenner und der 32-jährige Schunke vor allem mit den Größen und Materialien der Teppiche. Gleichzeitig beobachten die beiden aktuelle Trends und interpretieren sie auf ihre eigene Weise – natürlich immer mit Pfalzbezug. Konkurrieren mit anderen Unternehmen wollen beide aber nicht. Heimatgefühl und Pfalzliebe zu vermitteln sei schließlich genauso individuell wie universell. „Wir machen es einfach auf unsere Art. Mit Teppichen und dem Dubbeglas.“ Ein großes Ziel der beiden: Einen Teppich zusammen mit dem FCK entwerfen.