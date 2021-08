Königskrönung 1764 in Frankfurt. Kurpfälzer Truppen liefern Reichsinsignien für die Zeremonie an. Was allerdings Neider auf den Plan ruft – und angelegentlich zu Schlägereien führt.

Es hat den Beigeschmack der Farce, was sich da abspielt, am 3. April 1764, leerlaufende Symbolhandlung vor bröckelnder Kulisse. Krönung Josephs II. zum römisch-deutschen König in Frankfurt. Unter den Schaulustigen ist ein angehender Dichter, und der spöttelt noch Jahrzehnte später: „Der junge König hingegen schleppte sich in den ungeheuren Gewandstücken mit den Kleinodien Karls des Großen, wie in einer Verkleidung, einher“, so Goethe in „Dichtung und Wahrheit“. Und das Kostüm ist dem 18-jährigen König eindeutig eine Nummer zu groß: „Die Krone, welche man sehr hatte füttern müssen, stand wie ein übergreifendes Dach vom Kopf ab“, schreibt Goethe, altersfies.

Der „Säbel Karls des Großen“

Ein Glück, dass die Inszenierung überhaupt stattfinden kann – hat sie doch eine Vorgeschichte, die illustriert, wie sehr das Alte Reich inzwischen verblichener Dekor auf bröckelnder Substanz ist, Streit um Rangordnungen ohne wirkliche Regelungskompetenzen. Wenige Tage zuvor, am 26. März, ist eine kurpfälzische Eskorte mit einem Teil der Reichsinsignien von Aachen aufgebrochen – peinlich gehütetes Vorrecht der Pfalzgrafen bei Rhein. Weit kommt man mit den guten Stücken, unter anderem dem „Säbel Karls des Großen“, allerdings zunächst nicht.

An der Grenze zu Kurtrier werden die Pfälzer von Trierischen Truppen umstellt – die sich einen Platz in der Ehrengarde erzwingen. Im Mainzischen stellen sich dem angewachsenen Zug Soldaten mit gefällten Bajonetten in den Weg – die Mainzer wollen auch mitreiten. Schlägereien zwischen Pfälzern und Mainzern begleiten den inzwischen wohl wenig feierlichen Zug bis an die Grenze Frankfurts, dort übernimmt programmgemäß die Stadtwache. Gewaltlos.

Das Ganze wiederholt sich auf dem Rückweg nach Aachen, wenigstens einige Kölner Verfolger können die Kurpfälzer dann allerdings abschütteln: Man schlägt sich in die Büsche und nimmt einen Umweg.