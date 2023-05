Die saarländischen Grünen haben am Sonntag in Homburg einen ganz normalen Parteitag veranstaltet. Normalerweise wäre das nicht der Rede wert. Bei den Grünen des Saarlandes allerdings doch.

Denn die Partei zerlegte sich über Jahre bei Parteitagen selbst. So brachte sie es fertig, vor der jüngsten Bundestagswahl trotz Frauenstatuts erst einen Mann zum Spitzenkandidaten zu wählen. Dann trieb sie es so bunt, dass der Wahlleiter die Grünen im Saarland gar nicht zur Wahl zuließ.

Die Spaltung ist überwunden: Hubert Ulrich machtlos

Doch die jahrzehntelange Spaltung in das „Saarlouiser Lager“ um den langjährigen Landesvorsitzenden Hubert Ulrich (65) und dem Rest ist überwunden. Die Macht des Ulrich-Lagers, das auf Parteitagen regelmäßig Zinnober machte und die Grünen an der Saar an den Rand des Untergangs führte, ist gebrochen.

Hatten die Grünen bei früheren Parteitagen erst mal vier Stunden lang über Formalien und die Tagesordnung gestritten, bevor es überhaupt losging, war dieses Mal das Wichtigste schon erledigt: die Wahl eines neuen Führungsduos.

Dillschneider schlägt Sullenberger klar

Künftig werden die Rechtsreferendarin Jeanne Dillschneider (27) und der Grundschulrektor Volker Morbe (54) die Partei führen. Dillschneider setzte sich gegen die bisherige Vorsitzende Uta Sullenberger (52) klar durch. Morbe hatte keinen Gegenkandidaten. Der bisherige Vorsitzende Ralph Nonninger, der zusammen mit Sullenberger die Machenschaften der Ära Ulrich beendet hatte, trat nicht mehr an. Sullenberger war von ihrer glatten Niederlage gegen ihre junge Herausforderin getroffen. Sie verließ den Parteitag unmittelbar nach Bekanntgabe des Ergebnisses.

Schon bei den Bewerbungsreden war zu spüren, dass es schwer für Sullenberger werden würde. Die Grüne Jugend johlte und applaudierte nach fast jedem Satz Dillschneiders. Der Parteinachwuchs stellte zudem ein gutes Drittel der Delegierten. Es bleibt unklar, welche Rolle beim Abstimmungsverhalten ein angeblicher Übergriff spielte. Die „Bild“-Zeitung hatte kurz vorm Parteitag berichtet, Sullenberger habe vor einem Jahr beim Christopher Street Day Mitgliedern der Grünen Jugend Klapse auf den Po gegeben. Sullenberger sprach von „haltlosen Vorwürfen“. Die Grüne Jugend, deren Vorsitzende Dillschneider bis zum Sonntag war, sprach von einem abgeschlossenen Vorgang und wollte nicht weiter Stellung nehmen. Im offiziellen Teil des Parteitags wurde der angebliche Vorfall nicht angesprochen.

Unideologische Speisekarte: Wiener Würstchen zum Mittag

Einstimmig verabschiedete der Parteitag einen Leitantrag, indem die Partei einen klimaneutralen Wirtschaftsstandort Saarland fordert. Die Grünen sprechen sich dafür aus, den drei Milliarden Euro starken Transformationsfonds des Landes nicht nur für den Umbau der Stahlindustrie zu verwenden. In der Begründung hieß es, Fördergelder sollten nur dann in Projekte fließen, wenn sie nachhaltig sind. Es sollten keine Steuermittel eingesetzt werden, um einen Wald abzuholen, damit sich ein Logistiker ansiedelt. Vielmehr sollten Gründer unterstützt werden.

Unideologisch auch die Speisekarte in Homburg: Als einzige warme Mahlzeit gab’s ein paar Wiener.