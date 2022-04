Liebe Leser und Leserinnen, wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere digitalen Produkte zu verbessern. In unserer RHEINPFALZ-App bieten wir Ihnen aktuell mit dem Pfalz-Ticker eine Möglichkeit jederzeit ausgewählte, aktuelle Inhalte aus der Pfalz zu lesen. Darüber hinaus möchten wir Ihnen in unserer App künftig unser gesamtes Spektrum an aktuellen Nachrichten zur Verfügung stellen, so wie sie dieses von rheinpfalz.de kennen. Und Sie haben die Chance dabei mitzuwirken.

Nutzen Sie diese Möglichkeit und gestalten Sie diese Weiterentwicklung mit, denn Sie sind der wichtigste Baustein bei der Verbesserung unserer Produkte. Durch Ihr Feedback erfahren wir, wo es noch hakt, was wir verbessern können und womit wir Ihre Wünsche und Bedürfnisse noch besser als bisher erfüllen können. Erfahren Sie jetzt, wie Sie an der zukünftigen Entwicklung teilhaben können.

Wie können Sie mitwirken?

Im ersten Schritt benötigen wir Ihr Feedback im Rahmen unserer Umfrage:

Jetzt teilnehmen

Mit dieser Umfrage möchten wir erfahren, wie Sie die App und Website bisher nutzen und ob Sie aktuell Verbesserungsvorschläge haben. Unter allen Teilnehmern dieser Umfrage verlosen wir ein Samsung Galaxy Tab S8 im Wert von 749 Euro und 10 RHEINPFALZ-Überraschungspakete.

Was passiert nach der Umfrage?

Im Anschluss an die Umfrage werden wir, basierend auf den Ergebnissen der Umfrage, verschiedene Entwürfe erstellen und diese erneut von Lesern testen und bewerten lassen.

Auch Sie möchten Teil der anschließenden Tests werden und als einer der ersten unsere Entwürfe testen? Im Rahmen der oben genannten Umfrage haben Sie die Möglichkeit Ihre Zustimmung zu geben, wenn Sie an den kommenden Umfragen und Tests teilnehmen möchten.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback und Ihre Mithilfe.

Bleiben Sie gespannt!

Ihre RHEINPFALZ