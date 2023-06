Die wenigsten Motorradfahrer wollen Anwohner stören. Gegen die, die es trotz aller Hinweise tun, braucht es konsequente Kontrollen.

Unter den vielen Motorradfahrern, die in den Sommermonaten in der Pfalz unterwegs sind, ist es sicher nur eine Minderheit, die mit voller Absicht mit röhrendem Auspuff durch Ortschaften fährt. Diese Minderheit reicht allerdings aus, um Anwohner beträchtlich zu stören und Motorradfahrer insgesamt in Verruf zu bringen. Bei diesen wenigen Rücksichtslosen ist mit Plakatkampagnen und Anzeigetafeln, die höflich darum bitten, leiser zu fahren, leider nichts auszurichten. Wenn dann noch in Bikerkreisen bekannt ist, dass an bestimmten Strecken nur selten kontrolliert wird, steht dem vermeintlichen Fahrspaß nichts mehr im Wege. An dieser Stelle ist die Polizei gefragt, auf den beliebten Motorradstrecken regelmäßig Präsenz zu zeigen. So würde man das Lärmproblem langfristig in den Griff bekommen.