Ein Unfall im Wald? Schnell die 112 anrufen! Schließlich ist die Notruf-Nummer doch von überall aus erreichbar – denkt man. Doch weit gefehlt: An vielen Orten in der Pfalz gibt es kein Handynetz. Und das wird auch so bleiben.

Manchmal verrät ein einziger Satz viel über den Zustand eines Landes. Zum Beispiel dieser hier: „Ich war schon in Namibia in der Wüste und