Heidelberg schweigt, Heidelberg trauert – mit einer Gedenkfeier erinnert die Universität an die Opfer, die ein Amoklauf in einem Biologie-Hörsaal am vergangenen Montag forderte. Eine junge Frau aus der Südpfalz war dabei getötet worden.In der Stadt am Neckar herrschen Fassungslosigkeit und Unverständnis. Und der Mut, sich nicht unterkriegen zu lassen.

„Dem lebendigen Geist“ steht über dem Portal der Neuen Universität inmitten der Heidelberger Altstadt. Auf den Stufen vor dem Haupteingang des trutzigen Baus flackern