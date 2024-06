8000 Menschen versammeln sich am Montagnachmittag auf dem Marktplatz in Mannheim. Am Tatort des Messerangriffs, bei dem wenige Tage zuvor ein junger Polizeibeamter tödliche Verletzungen erlitten hat. Sie trauern, sie beten und sie gedenken. Der Oberbürgermeister appelliert an den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft. Und fordert Konsequenzen im Umgang mit Extremisten jeglichen Lagers.

An einem normalen Montag würden gegen 17 Uhr Straßenbahnen am Marktplatz entlangrollen, würden Menschen langsam den Feierabend einläuten, vielleicht in der Innenstadt eine Kleinigkeit