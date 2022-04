Tagelang tanzte er der Polizei auf der Nase herum. Prügel, Verfolgungsfahrt, Suche per Hubschrauber: Immer wieder mussten die Beamten ihn laufen lassen. Doch dann vergaß der Mann auch noch, seine Haft anzutreten. Da riss der Geduldsfaden.

Brille, Handy, Haustürschlüssel: Der Mensch ist vergesslich und man kann schließlich nicht an alles denken. Ein Mann aus dem Kreis Kusel, der sich im Lauf der Jahre ein reichhaltiges Vorstrafenregister erarbeitet hat, sollte am 14. April seine Haftstrafe antreten. Er hatte eigens eine schriftliche Einladung für diesen Termin erhalten. Doch als es so weit war, da erschien er nicht im Kittchen.

Haftantritt: Kann man so was schon mal vergessen? Kann man nicht, sagte sich die Polizei und setzte alle Hebel in Bewegung, um den Mann aufzustöbern, ihn ins Auto zu setzen und nach Frankenthal zu fahren, wo er nun hinter schwedischen Gardinen sitzt.

Exakt 39 Vorstrafen auf dem Kerbholz

Es war nicht das erste Mal, dass die Polizei hinter dem Mann her war. Allein in diesem Monat viermal. Und zuvor waren es auch schon viele, viele Mal. Das Kerbholz des Mannes ist lang und kerbenreich. Laut Amtsgericht Landstuhl finden sich in seinem Vorstrafenregister exakt 39 Einträge. Der Volksmund spricht von Kleinkriminalität, aber in der Summe beeindruckt die Liste selbst manch hartgesottenen Juristen. Der Richter in Landstuhl sprach in seinem Urteil aus dem Jahr 2021 von einem „mannigfaltig vorbestraften“ Täter und verurteilte ihn zu sieben Monaten Haft ohne Bewährung. Das Delikt: fahren ohne Führerschein. Deswegen kommt man normalerweise nicht gleich ins Kittchen. Es sei denn, man hat zuvor schon ganz viel ausgefressen.

Trotzdem wollte unser Mann aus dem Kreis Kusel, der natürlich kein Pfälzer ist, sondern aus dem Saarland stammt, partout nicht ins Gefängnis, und ging deshalb in Berufung und dann auch noch in Revision. Allein, es nutzte nichts. Es blieb bei der Haftstrafe. Am 14. April sollte er einrücken.

Streit um das nicht vorhandene Geld

Ein paar Tage vor dem Termin kam es deswegen offenbar zu einer Meinungsverschiedenheit mit seiner Ehefrau. Dem Vernehmen nach war ordentlich Alkohol im Spiel, auch mit einer Gaspistole soll hantiert worden sein. Es ging wohl ums nicht vorhandene Geld während der bevorstehenden Abwesenheit des Gatten und um die Hunde – und am Ende verprügelte der zum Haftantritt Geladene geladen seine Frau.

Jedenfalls rief das Opfer die Polizei zu Hilfe. Doch als diese an jenem Montag vor 19 Uhr am mutmaßlichen Tatort eintraf, hatte sich der Mann, der keinen Führerschein besitzt, aus dem Staub gemacht, auf einem Roller. Irgendwo tauschte er diesen gegen ein schwarzes Wohnmobil und flüchtete ins grenznahe Saarland, wo es eine Örtlichkeit gibt, an der der 58-Jährige eine Reihe von Autos abgestellt, vielleicht auch ge- und verkauft haben soll.

Bei Verfolgungsjagd drei Autos zu Schrott gefahren

Dort jedenfalls wurde er schon erwartet – von der saarländischen Polizei. Das missfiel dem Mann, er flüchtete rasant im Wohnmobil, die Polizei in einer Verfolgungsjagd hinterher. Die Fahrt endete, als das Wohnmobil drei am Straßenrand parkende Autos zu Schrott fuhr. Die Polizei nahm den Mann fest, musste ihn aber wieder auf freien Fuß setzen, zumal sie keine Waffe bei ihm fand.

Offenbar erzürnt über das Verhalten seiner Frau, die die Polizei eingeschaltet hatte, schickte der Gatte seiner Angetrauten am folgenden Mittwoch eine Textnachricht mit Foto einer Waffe, die so ausgelegt werden kann, dass der Mann beabsichtigen könnte, auf seine Frau zu schießen. Jedenfalls nahmen die Gendarmen die Drohung ernst – und fahndete per Hubschrauber im südlichen Kreis Kusel nach dem Mann. Den ganzen Tag vergeblich. Am nächsten Tag tauchte er dann wieder im Saarland auf, wo ihn die Polizei wieder fasste – und nach einer Ermahnung wieder laufen lassen musste.

Aufenthalt hinter schwedischen Gardinen könnte sich verlängern

Länger festhalten durfte sie ihn nicht, weil er seine Drohung nicht umgesetzt und auch keine Waffe hatte. Mehr gibt die Rechtslage nicht her; auch ein vorzeitiges Abliefern im Gefängnis ist nicht möglich.

Als er dann in der Folgewoche aber nicht am Gefängnistor erschien, suchte ihn die Polizei so lange, bis sie ihn hatte und hinter Schloss und Riegel wusste.

Möglicherweise verlängert sich sein Aufenthalt dort auch noch. Denn im Februar verurteilte das Amtsgericht Landstuhl den Mann erneut zu einer Haftstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis: zehn Monaten ohne Bewährung. Gegen diese Strafe wehrt sich der 58-Jährige noch: Er hat Berufung eingelegt. Und dann wird er sich auch noch wegen seiner Aktionen von Anfang des Monats vor Gericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat superschnell Anklage erhoben. Sie wirft ihm Körperverletzung, Diebstahl und Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Bei einem weiteren Urteil würde das Kerbholz eine Kerbe reicher.