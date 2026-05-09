Speyer. Eine Gaststätte ist in der Nacht zum 9. Mai 2026 in der Straße Am Rübsamenwühl vollständig ausgebrannt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte das Gebäude laut Polizei in voller Ausdehnung. Flammen und dichter Rauch drangen aus dem Haus, Teile des Dachs standen in Brand. Die Feuerwehr leitete einen umfassenden Löschangriff ein und setzte mehrere Trupps mit Atemschutz im Außenangriff ein.

Die Wasserversorgung war schwierig. Das Löschwasser kam aus zwei Hydranten und zusätzlich aus einem offenen Gewässer und wurde über längere Strecken zur Einsatzstelle gefördert. Die Feuerwehr Römerberg-Dudenhofen wurde nachalarmiert und verlegte weitere Schlauchleitungen. Sie stellte zusätzliche Löschmaßnahmen sicher.

Das Technische Hilfswerk unterstützte die Einsatzkräfte in der Nacht mit einer großflächigen Ausleuchtung. Das THW Speyer und das THW Neustadt setzten dafür ihre Technik ein und brachten einen Radlader, der Trümmer bewegte, um Glutnester aufzuspüren und zu löschen.

Trotz massiven Einsatzes ließ sich ein Totalschaden nicht verhindern. Die Gaststätte galt als vollständig zerstört. Die Löscharbeiten und Nachlöscharbeiten dauerten an. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. rhp