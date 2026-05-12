Am 14. Mai ist Vatertag. Hierzu gibt es pfalzweit eine Menge Möglichkeiten, den Tag schön zu gestalten. Egal ob drinnen oder draußen, zu Lande oder zu Wasser.

Da der Vatertag traditionell auf den Feiertag „Christi Himmelfahrt“ fällt, ergeben sich eine Vielzahl von Gelegenheiten, den arbeitsfreien Tag zu verbringen. Hierbei präsentieren sich Fahrten auf dem Altrhein, Brunchgelegenheiten oder Museumsbesuche als familienfreundliche Alternativen zu Bier und Bollerwagen.

Den Vatertag feiern: Feste in der Region

1. Stadtfest in Bad Dürkheim

Bereits am Vortag beginnt das Stadtfest in Bad Dürkheim, das bis Sonntag dauert. Am Vatertag selbst steht ein Entenwettschwimmen an der Isenach auf dem Programm, inklusive anschließender Siegerehrung. Startschuss ist um 14.30 Uhr. Auf dem Schloss- sowie dem Stadtplatz spielen davor und danach Live-Bands.

2. Maifest in Maikammer

In Maikammer ist der Name Programm: Das traditionelle Maifest beginnt am Vatertag bereits um 10 Uhr mit einem Frühschoppen auf dem Sportplatz der TUS Maikammer. Es folgen die offizielle Eröffnung auf dem Marktplatz mit Weinprinzessin und Ehrengästen. Anschließend findet bei gutem Wetter der „Hofhockermarkt“ statt. Live-Musik gibt es ab 18 Uhr.

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3. Vatertag-Open-Air in Ramstein-Miesenbach

Zum 40-jährigen Jubiläum veranstaltet das Congress Center Ramstein ein großes Vatertag-Open-Air-Event im Freizeitbad Azur. Die Veranstaltung ist von 11 bis 2o Uhr angesetzt. Wer sich vorab ein Ticket sichert, erhält ein Freigetränk.

4. Wein- und Heimatfest in Weisenheim am Berg

Gemütlich wird es in Weisenheim am Berg. Das traditionelle Wein- und Heimatfest startet mit einem Festumzug anlässlich „Christi Himmelfahrt“. Im Anschluss laden zahlreiche Stände zum Essen, Verweilen und zum Genuss der lokalen Weinspezialitäten ein. Das Ganze steht unter dem Motto „Spaß uff de Gass“.

Karte mit unseren Vatertagsaktionen:

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Vatertagsaktionen im Wald und auf dem Rhein

5. „Wandern light“ in Bellheim

Zweimal im Monat, so auch am Vatertag, lädt der Bellheimer Pfälzerwald-Verein zum „Wandern light“ ein. Dabei wird eine rund fünf Kilometer lange Strecke zurückgelegt. Um Voranmeldung wird gebeten. Start ist um 9.30 Uhr am Schützenhaus.

6.Nachenfahrt auf dem Altrhein in Germersheim

Wie an jedem Sonn- und Feiertag zwischen Mitte März und Mitte Oktober werden auch an diesem Tag Fahrten auf dem Altrhein angeboten – eine Gelegenheit, die Pfälzer Rheinauen vom Wasser aus zu erleben, die im Zuge der Rheinbegradigung im 19. Jahrhundert entstanden sind.

Wenn es das Wetter zulässt, eignet sich der Feiertag auch für eine Tour auf dem Altrhein bei Germersheim. Archivfoto: oho

Für Genießer: Kulinarische Events zum Vatertag

7. Vatertagsbrunch in Leistadt

Von 10 bis 14.30 Uhr findet im Restaurant „Joujou“ in Leistadt ein Vatertagsbrunch statt. Unter dem Motto „Papa verwöhnen“ wird ein üppiges gastronomisches Angebot serviert.

8. Stadtspaziergang und mehr in Speyer

Auch in Speyer kommt am Feiertag keine Langeweile auf. Gegrilltes und frisch Gezapftes gibt es in der Industriehof Schenke, abgerundet durch ein Spieleprogramm und DJ-Musik. Wer es ruhiger angehen lassen möchte, kann beim „Speyermer Stadtspaziergang“ in die über zweitausend Jahre alte Geschichte der ältesten Pfälzer Stadt eintauchen. Der Rundgang beginnt um 11 Uhr und dauert etwa zwei Stunden.

Mehr Wandertipps

Über 100 getestete Wanderrouten finden Sie in unserem Wanderüberblick: Wandern im Pfälzerwald – über 100 Wandertipps unserer Pfälzerwald-Autoren

Ausflugsideen: Fußball, Zeitreise und Oldtimer

9. Sonderausstellung „Fußball Magie“ in Hauenstein

Im Deutschen Schuhmuseum läuft noch bis Ende Oktober eine Ausstellung, die (nicht nur) den Geschmack vieler Väter treffen dürfte. Vom Ball aus dem WM-Finale von 1954, über legendäre Trikots bis hin zu verschiedenen Fußballschuhen aus den vergangenen Jahrzehnten gibt es viel zu sehen. Deshalb ist die Ausstellung nicht nur bei schlechtem Wetter eine Reise wert.

Die Ausstellung »Fußball-Magie« zeigt unter anderem verschiedene Bälle aus WM-Spielen und macht deutlich, wie sich die Fußballschuhe über die Jahre verändert haben. Archivfoto: Franz-Josef Schächter

10.„Time-Travel“ in Otterberg

Eine besondere Zeitreise hat die Stadt Otterberg zu bieten: In einer rund zweistündigen „Time-Travel“-Rundfahrt erleben die Teilnehmer die Geschichte der Klosterstadt vom Hochmittelalter bis heute. Ganz gemütlich in einem Pferde-Planwagen und mit VR-Brille wird die Vergangenheit Otterbergs zum Leben erweckt.

11. „Bulli-Quickie“-Tour in Landau

Entspannt geht es in Landau zu: Die beliebte „Bulli-Tour“ mit einem Siebensitzer-Oldtimer kann inzwischen auch als „Quickie“ für zwei Stunden gebucht werden. Prosecco und gute Aussicht inklusive.