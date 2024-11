Fragen und Antworten: Wo wird in der Pfalz Kaffee geröstet? Welche Bohnen eignen sich besonders? Und wie bleiben die Bohnen möglichst lange frisch?

Ein herbstlicher Morgen, der gedeckte Frühstückstisch, die Zeitung in der Hand: Was passt besser zu dieser Situation als eine frische Tasse Kaffee? Seit mehreren Jahrhunderten ist Kaffee ein beliebtes Getränk. In Deutschland werden durchschnittlich über 150 Liter im Jahr getrunken. Der braune Wachmacher ist für viele Alltag, der kleine Genuss am Morgen oder Nachmittag. Und auch in der Pfalz werden die duftenden Bohnen geröstet, ohne die es das Getränk nicht gäbe.

Doch woher kommt der Kaffee eigentlich, welche Unterschiede gibt es in der Röstung und wie bleibt er am besten frisch? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie viele Kaffeeröstereien gibt es in der Pfalz?

In der Pfalz sind mehr als 20 Röstereien ansässig. Viele davon befinden sich in größeren Städten. Allerdings haben auch ländlichere Regionen teilweise ihre eigenen Röstereien.

Woher kommen die Kaffeebohnen?

Die Bohnen kommen meist von weit her – etwa aus Brasilien, Äthiopien oder Kenia. Sie werden im Regelfall als grüne Rohbohnen importiert.

Gibt es Unterschiede beim Rösten?

Ja, Rösten ist nicht gleich Rösten. Je nach Verfahren und Intensität kann der fertige Kaffee ganz unterschiedlich schmecken. Von floral und leicht sauer bis schokoladig und bitter ist alles dabei. Klassischerweise wird Kaffee eher lang und dunkel geröstet, doch in den vergangenen Jahren wurden sogenannte „Third Wave Coffees“ beliebter, die in der Regel nicht ganz so lange geröstet werden.

Wie finde ich heraus, welche Bohnen und welche Röstung mir besonders gut schmecken?

Viele Röstereien sind an ein Café angeschlossen, in dem die Bohnen zubereitet probiert werden können. Ansonsten bieten einige Röstereien auch Probierpakete an.

Wie soll ich den Kaffee zubereiten?

Das kommt ganz auf den eigenen Geschmack an. Verschiedene Bohnen eigenen sich allerdings nicht unbedingt immer für alle Zubereitungsmethoden. Bohnen für Espresso werden anders geröstet als Bohnen für eine Filtermaschine. Es lohnt sich also nachzufragen, ob der Kaffee sich für die eigene Maschine eignet.

Kaffee bleibt als Bohne länger frisch als gemahlen. Foto: Fabian Sommer/dpa

Soll ich ganze Bohnen oder gemahlenen Kaffee kaufen?

Viele Röstereien bieten den Kaffee in verschiedenen Mahlgraden für verschiedene Zubereitungsmethoden wie Filter oder Espresso oder als ganze Bohnen an. Letztere haben den Vorteil, dass sie länger frisch bleiben. Generell wird Kaffee zwar nicht schnell schlecht und ist noch recht lange genießbar. Am besten schmeckt er aber innerhalb der ersten Wochen nach der Röstung, wobei gemahlener Kaffee schneller schal wird als die ganze Bohne. Der Nachteil ist allerdings: Ganze Bohnen zuhause zu mahlen kann schnell anstrengend werden.

Wie kann man die Bohnen länger frisch halten?

Um die Bohnen länger frisch zu halten, kann es sich lohnen, sie einzufrieren. Wichtig dabei: Bohnen sollten nicht mehrfach aufgetaut und wieder eingefroren werden. Es kann also lohnen, den Kaffee vor dem Einfrieren zu portionieren und dann die einzelnen Portionen einzufrieren. Der Kaffee muss vor dem Kochen nicht extra aufgetaut werden.