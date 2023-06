Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor dem Polizistenmord von Kusel ist Andreas S. viele Male angezeigt worden, 24-mal wurde gegen ihn ermittelt. Bis auf einmal zog er seinen Kopf immer aus der Schlinge. So auch jetzt am Amtsgericht Neunkirchen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn wegen Wilderei und versuchter Körperverletzung angeklagt. Doch der Richter sah zu viele Widersprüche in den Aussagen der Zeugen und sprach den Saarländer frei. Das brachte den Staatsanwalt in Rage.

Am Amtsgericht Neunkirchen/Saar ist es kein Tag wie jeder andere. Wer ins Gerichtsgebäude will, muss alle metallenen Gegenstände sowie Tasche, Mantel, Schal in eine Box legen. Alles wird gefilzt.