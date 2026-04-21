Bis zum Schluss hat er die Tat bestritten. Das Gericht aber war überzeugt: Ein 61-jähriger Pfälzer hat eine 56-Jährige in Kusel umgebracht. Auslöser: Streit um Arbeitslohn.

Das Landgericht Kaiserslautern hat einen 61-jährigen Bauarbeiter wegen der Tötung einer Frau zu zehn Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er wegen Totschlags, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag mitteilte. Die zuständige Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann im Februar 2025 mit der Frau in Kusel einen Streit über die Bezahlung von Bauarbeiten geraten war, die er für die Frau erledigt hatte.

Er schlug sie im weiteren Verlauf mit einem metallenen Gegenstand und trat ihr gegen Kopf und Körper. Dies setzte er auch fort, als die 58-Jährige bewusstlos am Boden lag. Ihre Leiche wurde im Keller ihres Hauses gefunden. Das Urteil fiel bereits in der vorvergangenen Woche.