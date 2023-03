Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neben Wehrleuten und Rettungskräften helfen auch Pfälzer Polizisten in den rheinland-pfälzischen Flutgebieten. Die Sprecher der Präsidien in Ludwigshafen und Kaiserslautern erläutern, was ihre Kollegen dort machen. Und wieso sie nicht nur als Beamte gebraucht werden, sondern auch als Mitmenschen.

Wie viele Polizisten aus der Pfalz waren oder sind wegen der Flut im Einsatz?

Insgesamt haben die beiden Pfälzer Polizeipräsidien bislang rund 900 „Kräfte“