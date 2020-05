Unterricht in der Corona-Krise ist für Schulen eine Herausforderung. Für Lehrer und Schüler gelten strenge Abstands- und Hygieneregeln. Das bedarf einer entsprechenden Vorbereitung. RHEINPFALZ-Fotografin Monika Franck hat dokumentiert, wie sich die Carl-Orff-Realschule plus in Bad Dürkheim auf die Wiederaufnahme des Unterrichts vorbereitet hat.

Zu den Hygienemaßnahmen gehört auch Desinfektionsmittel. Foto: Franck In den Gängen gibt es Stationen, an denen sich Schüler und Lehrer die Hände desinfizieren können. Foto: Franck Absperrbänder und Schilder zeigen an, für wen die Bereich gesperrt oder erlaubt sind. Foto: Franck Auf den Toiletten gilt: Zutritt nur für jeweils eine Person. Foto: Franck Damit genügend Abstand gehalten wird, sind auf dem Boden Markierungen für die Wartenden angebracht. Foto: Franck Überall in der Schule hängen Plakate mit den wichtigsten Hygienetipps zum Nachlesen an den Wänden. Foto: Franck Die Tipps reichen von „regelmäßig Hände waschen“ über „richtig husten und niesen“ bis „regelmäßig lüften“. Foto: Franck Nicht nur die Hände sollen desinfiziert werden. Auch die Tische werden regelmäßig mit Desinfektionsmittel gereinigt. Foto: Franck Auch im Klassenzimmer ist Abstand angesagt. Foto: Franck Pro Tisch darf nur ein Schüler Platz nehmen, so soll der Abstand gewahrt bleiben. Foto: Franck Auch die Lehrerkonferenz findet mit Abstand statt: Dafür wurden die Stühle entsprechend in der Turnhalle aufgestellt. Foto: Franck Im Sekretariat gibt es einen Spuckschutz, auch Desinfektionsmittel steht parat. Foto: Franck Die Vorbereitungen in der Schule haben die beiden Hausmeister Roland Schneider (links) und Andreas Dech übernommen. Foto: Franck Foto 1 von 14

