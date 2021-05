Wie Landrätin Susanne Ganster und Oberbürgermeister Markus Zwick den Zorn auf sich ziehen – eine kritische Betrachtung.

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick und die Landrätin des Kreises Südwestpfalz Susanne Ganster (beide CDU) surfen normalerweise auf einer breiten Welle der Zustimmung durch die Sozialen Netzwerke. Beide sind dort (über-)präsent und sammeln fleißig virtuellen Applaus für ihre politischen Heldentaten.

Was sie in den letzten Tagen jedoch erleben müssen, hätten sie wohl nicht erwartet. Am Rande einer Pressekonferenz kündigten die beiden an, dass sie bei privaten Treffen in der Corona-Pandemie gerne „härter durchgreifen“ würden. Sie kritisierten, dass das Land dies aber nicht zulasse. Nicht einmal Bußgelder seien für solche Fälle möglich. „Wenn Sie ihr Auto im Parkverbot abstellen, bekommen Sie ein Bußgeld, wenn Sie in Corona-Zeiten eine größere Party zuhause feiern, darf das Ordnungsamt nicht einschreiten“, beklagten die beiden am Mittwoch.

Eindeutige Abfuhr für Vorschläge

Zwick und Ganster hatten sich – mindestens – ungeschickt ausgedrückt. So wie die beiden sich äußerten, befürchteten viele in der Südwestpfalz, dass demnächst das Ordnungsamt nicht nur vor der Tür steht, sondern gleich auch noch Eintritt begehrt und eben „hart durchgreift“. Damit war die Tonlage gesetzt. Politische Partner, politische Gegner und Innenminister Roger Lewentz (SPD) erteilten den Vorschlägen aus Pirmasens eine eindeutige Abfuhr. Aus der Nachbarstadt Zweibrücken, kam ebenfalls eine deutliche Antwort. Die dortige Stadtspitze bezeichnete die Pläne von Zwick und Ganster recht undiplomatisch als „unangemessen und nicht verhältnismäßig“.

Aber das waren noch gemäßigte Aussagen im Vergleich zu Volkes Zorn in den Weiten des Internets. Dort wurde vehement auf die grundgesetzlich geschützte Unversehrtheit der Privatwohnung verwiesen, die Kompetenz von Ganster und Zwick angezweifelt – und der ein oder andere Kommentator sah sich offenbar zu hier nicht zitierfähigen Beschimpfungen gezwungen. Andere warnten vor Denunzianten und erinnerten an die Stasi, die vor Privatwohnungen bekanntermaßen nicht halt machte.

OB und Landrätin: Keine Provinzposse

Der Pirmasenser Ob Zwick sprach dann am Donnerstag von einem „regelrechten Shitstorm“ und warb noch mal für seine und Gansters Sicht. Ihm sei es darum gegangen, die Pirmasenser zu schützen. Gerade bei privaten Feiern würden Abstände und Hygieneregeln nicht eingehalten. In seinem Fokus stünden nicht Familientreffen, sondern Partys in Privatwohnungen, die in Rheinland-Pfalz erlaubt seien - im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Was er und Ganster vorgetragen haben, sei „keine Provinzposse oder die Idee von zwei Verrückten“ gewesen, sondern ein Thema, das sich in einem aktuellen Gesetzesentwurf für den Bundestag finde. Zwick sagt: „Wir wollten eine Debatte anstoßen.“

Das ist den beiden CDU-Politikern zweifelsohne gelungen, aber hoffentlich haben sie gelernt, dass (nicht nur) Südwestpfälzer es nicht mögen, wenn die Drohung im Raum steht, Grundrechte zu beschränken.