Im zweiten Anlauf klappte es: Die Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz wählte am Samstag in Kaiserslautern den Germersheimer Dekan Claus Müller zum geistlichen Oberkirchenrat. Er nannte Anforderungen an den Religionsunterricht und an das Theologiestudium.

Im Mai 2018 hatte sich Müller bereits für das Oberkirchenratsamt mit dem Schwerpunkt Bildung beworben. Damals unterlag er im dritten Wahlgang ganz knapp Dorothee Wüst, deren Nachfolge er jetzt