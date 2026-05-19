Nach dem Absturz eines Flugzeuges mit zwei Toten setzen Experten das Wrack nun Stück für Stück zusammen. Die Faktoren Mensch und Maschine werden dabei unter die Lupe genommen.

Es ist die mutmaßlich letzte Aufnahme des Flugzeugs und seinen beiden Insassen vor dem tragischen Unglück. Zu sehen ist das Oldtimer-Militärflugzeug T-28A Trojan wie es am Samstagmorgen gegen 10.45 Uhr unter lautem Getöse von der Startbahn des Flugplatzes Aachen-Merzbrück abhebt. Die Videoaufnahme stammt von einem Michael Butzek, der sich neben der Startbahn aufhielt und sie der RHEINPFALZ zur Verfügung gestellt hat. Butzek ist selbst Pilot und Maschinenbau-Ingenieur. Am Samstag führte er Wartungsarbeiten an einer Maschine seines Luftfahrtvereins durch, als das einmotorige Flugzeug startete. „So eine Maschine macht einen Höllenlärm, der für flugaffine Menschen, wie ich es einer bin, wie Musik in den Ohren klingt“, erzählt der Pilot aus Jülich (Kreis Düren).

Butzek griff zum Handy und filmte den Start dieses besonderen Fliegers. Dabei bemerkte er, dass der Pilot beim Startlauf kurz das Gas rausgenommen und anschließend wieder Gas gegeben habe. „Das macht man normalerweise nicht“, sagt er. Ansonsten sei der Startverlauf zum Abheben aber völlig normal gewesen.

In der Maschine saß der geschäftsführende Direktor des Klinikverbundes Artemed und Luftfahrtenthusiast, Rainer Salfeld (66). Gemeinsam mit einem langjährigen Wegbegleiter (60) waren die beiden auf dem Weg von Aachen ins bayerische Oberpfaffenhofen (Kreis Starnberg). Dorthin sollte die Maschine, die erst vor kurzem den Besitzer wechselte, überführt werden. Käufer war nicht Salfeld selbst, sondern eine GmbH. Das teilt die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Dienstag dieser Zeitung auf Anfrage mit.

Vier Phasen der Ermittlungen

Doch ihr Ziel erreichten die beiden Insassen nicht. Aus bisher ungeklärten Gründen stürzte das Flugzeug gegen 11.27 Uhr aus einer Höhe von knapp 3000 Metern über der Pfalz ab. Die Wrackteile der T-28A schlugen direkt in einem Wohngebiet im Norden der 11.000-Einwohner-Gemeinde Limburgerhof ( Rhein-Pfalz-Kreis) ein, rissen Dächer auf und bohrten sich in das Pflaster von Gehwegen. Beide Insassen starben. Wie durch ein Wunder trafen die Trümmerteile keine Anwohner und Passanten.

In den kommenden Wochen werden die Wrackteile zusammengelegt und die Unglücksursache anhand verschiedener Spuren rekonstruiert. Foto: privat / oho

Während Dachdecker erste Schäden an den Häusern beheben und die Anwohner den Schock verarbeiten, sind die Bergungsarbeiten am Boden abgeschlossen. Die Rekonstruktion der Absturzursache hat nun die in Braunschweig ansässige Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) übernommen. Die Fachleute würden in vier Phasen vorgehen, erläutert BFU-Sprecher Germout Freitag. Wobei Phase eins – die Bergung aller Wrackteile und Zeugenbefragungen – bereits abgeschlossen sei. In Phase zwei würden die Überreste des Flugzeugs in eine Halle nach Braunschweig gebracht und dort zusammengelegt, um sich ein genaueres Bild von der Maschine zu machen. In Phase drei würden die Experten einen ersten Sachstandsbericht über die verfügbaren Informationen schreiben, sagt Freitag: „Dabei werden die drei Faktoren Mensch, Maschine und Umwelt in den Fokus genommen.“ Folgende Fragen würden die Ermittler unter anderem beschäftigen: Über welche Fähigkeiten verfügte der Pilot und in welcher Verfassung war er? Welche Reparaturen und Wartungsarbeiten wurden in der Vergangenheit am Flugzeug vorgenommen? Und gab es besondere Wetterphänomene zur Zeit des Absturzes?

In der letzten Phase würden die Ermittler aus den ihnen vorliegenden Informationen ihre Schlüsse ziehen und eine Analyse zur Absturzursache erstellen. Dies könne aber mehr als ein ganzes Jahr dauern, so Freitag. Die Rekonstruktion bedürfe einem hohen Maß an Genauigkeit und nehme viel Zeit in Anspruch. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Ermittler des BFU sehr zurückhaltend mit jeglichen Aussagen zum Hergang des Absturzes.

Geschockte Kollegen

In der Luftfahrt-Gemeinde wird der Absturz viel diskutiert. Kollegen und Weggefährten reagierten geschockt auf die Nachricht. Denn in dem Flugzeug saßen Männer, die Ahnung vom Fliegen hatten. Die Artemed-Gruppe nennt ihren verstorbenen Direktor Salfeld einen „sehr erfahrenen Piloten“. Nach Angaben aus dem fliegerischen Umfeld befand sich neben Salfeld ein ebenfalls sehr erfahrener Berufspilot an Bord. Dieser berufliche Hintergrund ist für die Einordnung des Unglücks insofern relevant, als die BFU-Ermittler bei der Rekonstruktion des Hergangs unter anderem auch den Faktor Mensch prüfen. Rückschlüsse auf die konkrete Ursache des Absturzes lassen sich daraus derzeit jedoch nicht ziehen.

Vor dem verhängnisvollen Überführungsflug befand sich die T-28A laut dem Jülicher Ingenieur Butzek bereits einige Jahre in Aachen, ehe sie den Besitzer wechselte. Butzek sagt, dass die Maschine auf dem Flugplatz Aachen-Merzbrück vor etwa zwei Jahren eine Bauchlandung vollzogen habe. Das Manöver selbst habe er nicht beobachtet, jedoch wie die Maschine im Verlauf des Abends abtransportiert worden sei. Das Flugzeug sei seinerzeit aufgrund eines technischen Defekts mit eingezogenem Fahrwerk gelandet, erinnert er sich. Danach sei es im unteren Bereich beschädigt gewesen. „Das ist halb so wild, aber der Propeller war kaputt“, sagt Butzek. In so einem Fall werde für die Reparatur der Motor komplett zerlegt, gewartet und geröntgt – das sei das Standardverfahren, sagt er.

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Diese Hintergründe werden die BFU-Experten vermutlich auch in ihr Gutachten einfließen lassen und die Vergangenheit des Flugzeugs sehr genau unter die Lupe nehmen. Dazu würden etwa Wartungsbögen und Logbücher vom BFU eingezogen, sagt BFU-Sprecher Freitag, der die Schilderungen Butzeks nicht kommentieren wollte. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal schreibt zum technischen Zustand des Flugzeugs auf Anfrage: „Nach vorläufigen Erkenntnissen wurde die Maschine vor dem Verkauf überholt. Über deren Zustand vor der Überholung oder über etwaige frühere Unfälle oder Beschädigungen ist den Ermittlungsbehörden derzeit nichts bekannt.“ Nach bisherigem Ermittlungsstand gebe es auch keine Zweifel an der Zulassung der Maschine und ihrer attestierten Zuverlässigkeit. Entsprechende Zertifikate würden den Ermittlungsbehörden allerdings noch nicht vorliegen.