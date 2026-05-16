Limburgerhof Flugzeugabsturz Limburgerhof: Zwei Tote – Trümmer in Wohngebiet

Trümmerteil Flugzeug Limburgerhof

In einem Wohngebiet in Limburgerhof ist am frühen Mittag ein Kleinflugzeug auf das Dach eines Wohnhauses in der Max-Planck-Straße abgestürzt. Trümmerteile regneten über das gesamte Wohngebiet. Laut vorläufiger Polizeiaussage sind zwei Insassen bei dem Absturz ums Leben gekommen, eine akute Gefahrenlage für die Bevölkerung bestehe aber nicht. Anwohner wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Um welchen Flugzeugtyp es sich handelt, ist derzeit noch unklar.

Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Limburgerhof.mov.01_01_32_08.Still011

Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot im Einsatz und sperren das Gebiet weiträumig ab. Zum genauen Unfallhergang gibt es bislang keine offiziellen Angaben. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.

Für Anwohner wurde eine Anlaufstelle im Albert-Schweitzer-Haus, Albert-Schweitzer-Straße 7a in 67117 Limburgerhof eingerichtet.

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