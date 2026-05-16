Limburgerhof Flugzeugabsturz Limburgerhof: Zeugen berichten von Explosion in der Luft

Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Limburgerhof.mov.01_01_32_08.Still011

In einem Wohngebiet in Limburgerhof ist am frühen Mittag ein Kleinflugzeug auf das Dach eines Wohnhauses in der Max-Planck-Straße gestürzt. Trümmerteile regneten über das gesamte Wohngebiet. Laut vorläufiger Polizeiaussage sind die beiden Insassen, zwei Männer, bei dem Absturz ums Leben gekommen. Eine 66-jährige Anwohnerin sei außerdem leicht am Bein verletzt worden, als sie sich vor den herabfallenden Trümmerteilen in Sicherheit bringen wollte.

Nach RHEINPFALZ-Recherchen handelt es sich bei dem Kleinflugzeug um eine historische, einmotorige Maschine des Typs North American T-28A Trojan, die gegen 10:45 Uhr in Aachen gestartet ist. Das bestätigt auch die Polizei auf Nachfrage.

Trümmerteil Flugzeug Limburgerhof
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Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot im Einsatz und sperren das Gebiet weiträumig ab. Zum genauen Unfallhergang gibt es bislang keine offiziellen Angaben. Zeugen hätten der Polizei berichtet, dass sie einen lauten Knall wie bei einer Explosion in der Luft gehört haben. Daraufhin soll das Flugzeug abgestürzt sein. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.

Für Anwohner wurde eine Anlaufstelle im Albert-Schweitzer-Haus, Albert-Schweitzer-Straße 7a in 67117 Limburgerhof eingerichtet.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees.

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