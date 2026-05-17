Ein Flugzeug stürzt im Limburgerhof in einem Wohngebiet ab. Zwei Menschen sterben. Jetzt gibt es erste Details zu den Minuten vor dem Absturz.

Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz im Limburgerhof am Samstag stehen die Ermittler vor der Frage, wie sich das Unglück ereignet hat. Am Samstagvormittag war nach RHEINPFALZ-Recherchen ein historisches, einmotoriges Flugzeug des Typs North American T-28A Trojan gegen 11.30 Uhr über einem Wohngebiet in Limburgerhof abgestürzt.

Männer stammen aus Bayern

Die beiden Insassen, ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg und ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg, sind bei dem Unglück ums Leben gekommen. Die beiden seien laut vorläufigen Ermittlungen der Polizei um 10.45 Uhr im nordrhein-westfälischen Aachen gestartet und nach Oberpfaffenhofen in Bayern unterwegs gewesen.

Bis kurz vor Mannheim habe das Flugzeug keine Auffälligkeiten gezeigt, erklärte am Sonntag ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung gegenüber der RHEINPFALZ auf Anfrage. Das Flugzeug sei nicht Teil des kommerziellen Flugverkehrs gewesen, habe aber immer wieder Kontakt zu den Kollegen der Flugsicherung gehabt – etwa um Wetter- oder Verkehrsdaten zu erfragen. Um zirka 11.20 Uhr hätten Pilot und Flugsicherung das letzte Mal Kontakt gehabt.

Hunderte Kilo schwere Wrackteile schlugen teilweise in Vorgärten und dem Bürgersteig ein. Foto: Crash24

Zu diesem Zeitpunkt sei der Flug völlig normal abgelaufen. Die Flughöhe habe bei rund 9500 Fuß gelegen, was etwa drei Kilometern entspricht. Kurz darauf habe die Maschine jedoch rapide an Höhe verloren. Um 11.27 Uhr hätten die Verantwortlichen der Flugsicherung auffällige Flugbewegungen bemerkt und sofort die Rettungskräfte vor Ort informiert, da sie von einem Absturz ausgehen mussten. Warum es letztlich zu dem Absturz gekommen sei, könne man zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, so der Sprecher weiter. Bisher lasse sich nur sagen, dass es zu Turbulenzen gekommen sei. Ob diese technischen Urpsrungs oder durch das Wetter bedingt seien, könne man anhand der Flugdaten auf dem Radar nicht erkennen. Auf der Plattform „Flightradar24“, die Flugdaten veröffentlich, ist zu erkennen, wie das Flugzeug Mutterstadt überfliegt und über Limburgerhof plötzlich abdreht, ehe der Kontakt abbricht. Möglicherweise wollte der Pilot noch auf einem Feld am Ortsrand notlanden oder den nahegelegenen Flugplatz in Speyer ansteuern.

Wrackteile fallen vom Himmel

Zeugen berichteten der Polizei, dass sie einen lauten Knall wie bei einer Explosion in der Luft gehört hätten. Daraufhin sei das Flugzeug abgestürzt und etliche Wrackteile seien vom Himmel geflogen. Eine Anwohnerin, die vor den Trümmerteilen floh und dabei stürzte, erlitt Schürfwunden am Bein, teilt die Polizei mit.

Die Flugzeugteile verteilten sich über mehrere Hundert Meter in dem Wohngebiet und beschädigten mehrere Dächer und Gartenzäune. Der Propeller des Flugzeugs hat sich tief in den Gehweg gerammt. Der Rumpf ist in den Garten eines Wohnhauses in der Max-Planck-Straße gestürzt.

Die Trümmerteile waren weit verstreut. Foto: picture alliance / onw-images

Unmittelbar nach dem Unglück zeigte sich vor Ort ein Anblick der Verwüstung. Limburgerhofs Bürgermeister Andreas Poignée (CDU) sei sofort zum Unglücksort geeilt, wie er im Gespräch berichtete: „Die Anwohner waren geschockt, aber nach dem ersten Schreck sehr ruhig.“ Nachdem klar gewesen sei, dass keine Anwohner schwer verletzt worden seien, sorgten sich die Bürger ob der Schäden.

Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften

Nach dem Unglück waren Feuerwehr, Polizei und später auch das Technische Hilfswerk vor Ort. Der betroffene Bereich des Wohngebiets wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei setzte für die Ermittlungen auch einen Polizeihubschrauber ein. Aus der Luft sei das Ausmaß des Absturzes für die Ermittlungen dokumentiert worden, erläuterte ein Polizeisprecher. Auch ein SAR (Search and Rescue) Bundeswehr-Hubschrauber eilte zur Hilfe.

Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort und sicherten die Unglückstelle ab. Foto:picture alliance / onw-images

Zur Zeit des Absturzes und danach regnete es stark. Mehrere Hausdächer wurden beschädigt, einige so stark, dass es in die Häuser hineinregnete. Das THW unterstütze die Betroffenen, die Dächer provisorisch abzudichten, nachdem die Ermittlungsarbeit der Polizei erledigt war, berichtete Landrat Volker Knörr (CDU), der sich am Samstag ebenfalls ein Bild vom Unglück gemacht hatte. Der Landrat und auch Bürgermeister Poignée sprechen von einem riesigen Glück im Unglück. Der Regen, das verlängerte Wochenende und die Unglückszeit hätten begünstigt, dass wenige Menschen auf der Straße oder in ihren Gärten waren. „Schaut man sich die vielen Trümmerteile an und mit welcher Wucht sie eingeschlagen sind, hätte es durchaus auch Schwerverletzte unter den Anwohnern geben können“, sagte Poignée der RHEINPFALZ.

Wrack aus Garten geborgen

Das betroffene Wohngebiet wurde auch noch am Sonntag von der Polizei weiträumig abgesperrt. Anwohner wurden von Polizisten zu ihren Häusern begleitet. Damit sollte laut Polizei der reibungslose Verlauf der Aufräumarbeiten gewährleistet werden. Gegen Mittag wurde das Wrack des Flugzeugs durch das Technische Hilfswerk aus dem Garten in der Max-Planck-Straße geborgen und in einem speziellen Container abtransportiert. Das Wrack wie auch die anderen sichergestellten Flugzeugteile werden nun zur Ermittlung der Unfallursache untersucht.

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Kriminalpolizei, die Staatsanwaltschaft und die Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen haben die Ermittlungen übernommen. Für die Anwohner war die Notfallseelsorge vor Ort und es wurde eine Anlaufstelle eingerichtet, bei der sich Zeugen melden konnten. Die Polizei bittet Grundstücksbesitzer und Zeugen, die sich bislang noch nicht gemeldet haben oder von den Einsatzkräften kontaktiert wurden, sich zu melden. Die Trümmerteile sollen außerdem nicht bewegt werden, damit sie von der Polizei abgeholt und sichergestellt werden können. Zudem können sich Betroffene per E-Mail unter kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de melden. Telefonisch ist das Polizeipräsidium erreichbar unter 0621/9630.