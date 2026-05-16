[AKTUALISIERT 13:15 Uhr] In einem Wohngebiet in Limburgerhof ist am frühen Mittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Unfall ereignete sich zwischen der Max-Planck-Straße und dem Siebenbürgenweg. Laut vorläufiger Polizeiaussage sind zwei Insassen bei dem Absturz ums Leben gekommen. Anwohner wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.

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Nach ersten Informationen regneten Trümmerteile über das gesamte Wohngebiet. Vermutlich schlug die Maschine auf dem Dach eines Wohnhauses auf und wurde dabei komplett zerstört. Um welchen Flugzeugtyp ist derzeit noch unklar.

Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot im Einsatz und sperren das Gebiet weiträumig ab. Zum genauen Unfallhergang gibt es bislang keine offiziellen Angaben. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.