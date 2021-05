Die Westpfalz zählt zusammen mit dem Saarland zu den am meisten mit militärischem Fluglärm belasteten Regionen Deutschlands. Dies geht aus Zahlen hervor, die das Verteidigungsministerium auf Anfrage des südpfälzischen Grünen-Bundestagsabgeordneten Tobias Lindner genannt hat.

Über der Pfalz, dem Saarland, dem Hunsrück sowie der Region um Trier hat der Himmel Grenzen, zumindest zeitweise. In diesem Bereich können Kampfjet-Piloten unter anderem aus Deutschland, den USA oder auch Belgien für den Ernstfall trainieren. Vorausgesetzt, dieser Übungsluftraum wurde vorher für sie reserviert, damit ihnen dort keine Zivilflugzeuge in die Quere kommen. An 223 Tagen war dies nach Angaben des Verteidigungsministeriums im vergangenen Jahr der Fall, und zwar für durchschnittlich jeweils drei Stunden.

Fluglärm während 731 Stunden

„Temporary Reserved Airspaces“ (TRA), also „Vorübergehend reservierte Lufträume“ werden diese Übungsbereiche genannt. Acht solcher TRAs wurden laut Verteidigungsministerium im vergangenen Jahr über Deutschland genutzt. Und die „TRA Lauter“ über dem Südwesten war laut dem Abgeordneten Lindner „die am intensivsten genutzte Übungszone“. 648 Übungsflüge wurden dort während 731 Stunden absolviert, wie aus einer Auflistung des Ministeriums hervorgeht.

Noch nicht einmal die ganze Wahrheit

Wobei Horst Emrich, Vorstandsmitglied der Kaiserslauterer „Bürgerinitiative gegen Fluglärm“, betont, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Denn ein Flug bedeute nicht etwa nur einen lärmenden Kampfjet, wie man vermuten würde. Vielmehr können dazu laut Emrich zwei, vier oder auch elf Maschinen zählen. Außerdem würden nur die Jets gezählt, für die die TRA reserviert wurde. Dieser Übungsluftraum beginnt aber erst in einer Höhe von etwa 3000 Metern. Oft würden die Piloten nach Emrichs Erfahrung die TRA auch unterfliegen. Und damit würden sie in der offiziellen Lärm-Statistik nicht auftauchen.

„Bundeswehr muss hier mehr tun“

Wie auch immer: „Die Belastung des Saarlands und der Westpfalz durch Fluglärm ist nach wie vor überdurchschnittlich hoch“, stellt Tobias Lindner fest. „Der deutliche Anstieg der Lärmbeschwerden zeigt, dass die Bundeswehr hier mehr tun muss.“ Der Abgeordnete hält eine Kontingentlösung für „längst überfällig“. Denn: „Wenn über ein festes Kontingent von Übungsstunden beziehungsweise Flugtagen die Nutzung des Übungsraumes TRA Lauter reguliert wird, besteht eine Perspektive, den Bedarf an Übungsmöglichkeiten für Pilotinnen und Piloten mit den Bedürfnissen der Anwohnerinnen und Anwohner in Einklang zu bringen.“

Auch über Mittag wird geflogen

Übrigens: Während in Rheinland-Pfalz Hobbygärtner ihren Motorrasenmähern während der Mittagszeit eine Pause gönnen müssen, scheinen manche Militärpiloten ausgerechnet zwischen 12 und 14 Uhr zu Hochform aufzulaufen. Fast ein Viertel der gesamten Nutzung der TRA Lauter entfiel im vergangenen Jahr auf die Mittagszeit, hat Brigitte Freihold, Bundestagsabgeordnete der Linken aus Pirmasens, durch eine Anfrage vom Verteidigungsministerium erfahren.

Besonders auffällig ist, dass sich die Bundesluftwaffe mittags weitgehend zurückhielt. Von den 169 „Nutzungsstunden“ der TRA Lauter während der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr entfielen 94 Prozent auf ausländische Luftstreitkräfte. Den Löwenanteil daran hatten US-Piloten mit 129 der 169 Stunden in der TRA Lauter während der Mittagszeit.