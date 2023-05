Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einiges erinnert dieser Tage in Frankenthal an die Flüchtlingskrise 2015/16, als Menschen aus aller Herren Länder in Messezelten und einer Turnhalle kampieren mussten. Acht Jahre später rechnet die Stadtspitze fest damit, erneut Notunterkünfte für Asylsuchende einrichten zu müssen. Proteste von Anwohnern und ein leergefegter Wohnungsmarkt setzen sie zusätzlich unter Druck.

Im Spätsommer 2018 gehört Frankenthal zu den letzten Kommunen in Rheinland-Pfalz,