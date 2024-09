Wie ein kluger Richter den Konflikt zwischen dem Land und einem Polizisten versöhnlich beenden will. Und was der Ministerpräsident nun nur tun müsste.

Es hat bundesweit Mitgefühl ausgelöst: Das Schicksal des Polizisten Uwe Leitheiser, der 43 Jahre lang treu und brav seinen Dienst verrichtete und eines

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

aTgse cdlh;u&greivmtta e,dwru im laFl ulqon;alb;&d&iioSicudqo ni dre alfzP eine leloR sla su;otBihmewcl& eptgleis zu .ebnha

eLisreihet osll in enire iizarePz icnth in Po,larme rsenndo in red l&uehfilpcm;nzsa mpaaP enei oPtiels lleigal kutgeaf .hnbae eniE ueosrmmei;lt&ys