Der mutmaßliche Täter von Bexbach wirkt unscheinbar. Der Gutachter geht von Wahn und Sinnestäuschungen aus. Ein „Sautöter“ spielt eine zentrale Rolle.

Weil er im November einen Gerichtsvollzieher „roh, gefühllos und unbarmherzig“ ermordet hat, wie die Staatsanwältin sagte, steht ein lediger Deutsche aus Bexbach seit Mittwoch vor dem Saarbrücker Landgericht.

Der 42 Jahre alte Mann betritt mit blassem Gesicht und hängenden Schultern den Gerichtssaal. Er wirkt älter und trotz seiner kräftigen Statur unauffällig. Es gibt Angeklagte, die nehmen mit ihrer Präsenz den Raum für sich ein. Dieser nicht. Knapp und scheu, aber mit klarer Stimme und mit offenem Blick beantwortet der Mann die Fragen des Richters zu seiner Person.

In schroffem Gegensatz zu seinem Auftreten vor Gericht steht die Tat, die ihm vorgeworfen wird. Der Staatsanwältin zufolge führte Kai Uwe M. mit einem Jagdmesser mit 24 Zentimeter langer, beidseitig geschliffener Klinge mindestens 13 tiefe Stiche auf den Beamten aus und verletzte dadurch dessen „körperliche Integrität und Würde intensiv“. Bei dem Messer handelt es sich laut Anklage um eine Stichwaffe, mit der Jäger Wildschweine töten und die in deren Sprache „Sautöter“ genannt wird.

Das Mehrfamilienhaus in Oberbexbach am Tag der Tat. Früher beherbergte es die Musikkneipe »Q«. Foto: Georg Altherr

Der Prozessauftakt lieferte Einblicke in die Vorgeschichte der Tat. Dem Anwalt der Nebenklage zufolge hatte ein länger andauernder Streit zwischen dem nunmehr Angeklagten und einer Mieterin einer anderen Wohnung in dem etwas heruntergekommenen Mehrfamilienhaus dazu geführt, dass der Vermieter letztlich eine Zwangsräumung der Wohnung erwirkte. Der Staatsanwältin zufolge begab sich der 58 Jahre alte Obergerichtsvollzieher an jenem Morgen zu dem Mehrfamilienhaus in Oberbexbach (Saarpfalz-Kreis), um die Räumung zu vollziehen. Er wurde demnach vom Hausmeister und zwei Vertreterinnen des Vermieters begleitet. Während der Hausmeister schon mal den Stromstand ablas, klingelte das Trio an der Wohnungstür, Kai Uwe M. öffnete, der Gerichtsvollzieher trat in den Flur der Wohnung und teilte dem Mieter mit, dass seine Wohnung nun geräumt werde.

Laut Anklage schimpfte der Mann und sagte, er wisse nichts von einer Zwangsräumung und habe auch keine Post bekommen. Er werde dann obdachlos und erfrieren, weil es draußen zu kalt sei. Während sich der 58 Jahre alte Beamte vom Flur aus in der Wohnung umsah, ergriff der Mieter laut Anklage hinter dessen Rücken das im Wohnzimmer an der Wand hängende Jagdmesser und stach mindestens 13-mal tief zu. Wegen Heimtücke und Grausamkeit geht die Staatsanwaltschaft von Mord aus.

„Da seid ihr selber schuld“

Der Hausmeister hatte einen Notruf abgesetzt, der Notarzt konnte aber nur noch den Tod feststellen. Nach der Tat soll Kai Uwe M. das Messer fallengelassen und zur Nachbarin gerufen haben: „Das war Notwehr.“ Anderen Nachbarinnen soll er beim Verlassen des Hauses zugerufen haben: „Da seid ihr selber schuld.“ Später habe er sich vorm Haus festnehmen lassen und die Tötung eingeräumt.

Verminderte Schuldfähigkeit

Zu Beginn der Untersuchungshaft gab die Staatsanwaltschaft ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag. Dieses ergab den Ermittlern zufolge, dass der Bexbacher zum Zeitpunkt der Tat an einer krankhaften schizophrenen Störung litt, die mit Sinnestäuschungen und wahnhaftem Erleben einhergehe. Die Staatsanwaltschaft geht deshalb davon aus, dass der 42-Jährige „im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit aus niedrigen Beweggründen heimtückisch und grausam einen Menschen“ tötete.

Hier geht’s zur ersten Berichterstattung vom Tattag mit weiteren Fotos und Video und hier zu einem weiteren Bericht.