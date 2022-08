Es tut sich was im Wein- und Urlaubsland Pfalz. Ein Beispiel: Immer mehr Zuspruch findet ein Online-Angebot der Pfalztouristik, über das sich Freizeiterlebnisse und Veranstaltungen buchen lassen.

Die in Neustadt unter einem Dach angesiedelten Pfalztouristik und die Weinwerbung Pfalzwein wollen ihre Zusammenarbeit noch intensivieren. Das haben Pfalzwein-Geschäftsführer Joseph Greilinger und Touristik-Geschäftsführer Tobias Kauf erklärt. Bei der Digitalisierung sei man schon vorangekommen.

Und seit Längerem gibt es auf der Homepage www.pfalz.de unter dem Stichwort „Erlebnisse“ eine Sammel-Info für Aktivitäten. Das geht von Weinproben über Eselwanderungen bis hin zu Kochkursen und Waldbaden. „Das ist nicht nur für Gäste interessant, sondern auch für Einheimische“, sagt Kauf. Über eine App können Anbieter Informationen zu ihren Veranstaltungen eintragen. Dabei gibt es für sie verschiedene Möglichkeiten: von einem kostenlosen bis hin zu einem professionellen Zugang, der im Monat bis zu 100 Euro kosten kann. „Die Leute erwarten ja, dass sie auf dem Handy durch die Pfalz scrollen können“, ergänzt Greilinger.

App für Wein-Liebhaber

Auch für die Wein-Liebhaber gibt es eine digitale Hilfe. „Unsere ,Zum Wohl. Die Pfalz. App’ bietet für die Weintouristen der Region viele Anlaufpunkte, von Weinfesten bis hin zu Vinotheken“, so Greilinger, der es schwerer als Kauf hat, seine Arbeit sichtbar zu machen. Denn eine seiner beiden Hauptaufgaben spielt sich außerhalb der Pfalz ab. „Als Weinwerbung verfolgen wir zwei Ziele. Wir holen die Konsumenten in die Region. Außerdem sind wir in ganz Deutschland in der Weinbranche sehr aktiv, um das positive Image der Pfalz zu pflegen. Das sieht man hier ja aber nicht direkt.“

Mit Vertretern der „Jungen Pfalz“ sei Greilinger etwa in Stuttgart gewesen, gemeinsam mit 80 Fachhändlern, Gastronomen und Sommeliers. Es gehe darum, die Branche intensiv zu informieren. Aus seiner Sicht herrscht dort ein positiver Blick auf die Pfalz vor: Sie sei eine starke, dynamische und beliebte Region. Sie ist von den 13 Anbaugebieten in Deutschland ja auch das zweitgrößte hinter Rheinhessen.

Für moderaten Weinkonsum

Bei der Diskussion um Warnhinweise auf Flaschen alkoholischer Getränke ist die Weinbranche zu Beginn des Jahres mit einem blauen Auge davongekommen. Vorerst wird es keine Ekelbilder wie auf Zigarettenschachteln auf Weinflaschen geben. „Für uns als Weinwerbung ist es ganz wichtig, dass wir in der Pfalz und außerhalb einen moderaten Weinkonsum fördern. Eine Ex-und-hopp-Mentalität wünschen wir nicht“, sagt Greilinger. Ein moderater Umgang mit Wein und Sekt „ist eine Selbstverpflichtung, die wir uns auch geben müssen“. Es sei auch geplant, eine Imageveranstaltung der Winzer wie „Wein am Dom“ in Speyer künftig anders aufzustellen. Bei der nächsten Auflage sollen Seminare rund um den Wein angeboten werden, „damit die Winzer zeigen können, was die Region kann“.