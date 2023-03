Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kinderarztpraxen und Kinderkliniken in der Pfalz registrieren weit mehr Patienten als sonst zu dieser Jahreszeit. Vor allem Atemwegserkrankungen machen den Kleinen zu schaffen und sorgen für mehr Krankenhausaufenthalte. Für Mediziner sind die Gründe klar: Sie haben auch mit Corona zu tun.

Lothar Maurer hat alle Hände voll zu tun. „Wir arbeiten durchgängig“, sagt der Frankenthaler Kinderarzt, der zugleich dem rheinland-pfälzischen Landesverband der knapp 300 hiesigen Kinder- und Jugendärzte vorsteht: „Die Erkältungswelle hat uns voll im Griff.“ Pfalzauf, pfalzab zeige sich in den pädiatrischen Praxen das gleiche Bild: Kinder mit triefenden Nasen, Husten und Fieber. „Wir sehen ein breites Spektrum an verschiedensten Infektionen“, sagt Maurer: „Da ist alles dabei: Bocaviren, Rhinoviren und Adenoviren.“ Mithin also die Verursacher einer ganzen Palette von Erkältungskrankheiten. Was dafür sorgt, dass die Telefone der Kinderärzte nicht mehr aufhören zu klingeln.

Das