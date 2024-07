In den vergangenen Monaten hat in einem kleinen Ort in der Südwestpfalz immer wieder die Erde gebebt. Passiert ist nichts. Dennoch stellen sich Fragen: Was ist der Grund für die Erdbewegungen? Und können sie gefährlich werden?

Zumindest bisher macht die Flasche mit alkoholfreiem Bier, die an diesem Juliabend vor Christof Müller auf dem Tisch steht, keine Anstalten, umzukippen. Warum auch? Nun ja, Busenberg im Kreis Südwestpfalz,