Webentwickler Bernd Klaffke schaltete eine der ersten Gesuche auf der 2001 gestarteten Plattform LEO-Flirt. Mit den Folgen seiner Anzeige hat er aber nicht gerechnet.

In der heutigen Zeit ist es oft nicht mehr schwer, online nach neuen Bekanntschaften oder Partnern zu suchen. Mehrere Apps und Webseiten versprechen, dass Menschen dort garantiert das finden können, was sie suchen. Vor über 20 Jahren sah das allerdings noch etwas anders aus.

Anfang 2001 startete die Webseite des Freizeitmagazins „LEO“. Dort gab es mit „LEO-Flirt“ eine Online-Singlebörse mit Gesuchen, in der Hoffnung, dass sich der Traumpartner oder die Traumpartnerin melden wird. Auch Bernd Klaffke versuchte 2001 sein Glück und schaltete eine der ersten Anzeigen. Er war damals an der Entwicklung der LEO-Online-Webseite beteiligt. „Ich habe die Chance ergriffen, ohne tatsächlich damit zu rechnen, dass darauf geantwortet wird“, erzählt Klaffke.

Unverhofftes Kennenlernen

„Er sucht sie. Nicht nur für das Eine, sondern auch für das Andere“, habe damals in seiner Annonce gestanden. Der Spruch sei spaßig gemeint gewesen. Dass sich jemand meldet, damit habe Klaffke daher nicht gerechnet. Doch nach ein paar Tagen sei eine Antwort per E-Mail gekommen. Eine Frau habe Klaffke geschrieben und sich über den Spruch in seiner Anzeige aufgeregt. Der Webentwickler habe das nicht auf sich sitzen lassen wollen, antwortete ihr und so sei es zu einem regen Mail-Wechsel gekommen, erzählt Klaffke.

„Irgendwann haben wir hin und her telefoniert und am 23. März 2001 haben wir uns zum ersten Mal getroffen“, erinnert sich Klaffke noch genau. Die Frau namens Patricia sei damals extra aus der Nähe von Ramstein-Miesenbach nach Karlsruhe gefahren, um mit Klaffke einen Kaffee zu trinken. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Denn Jahre später heirateten die beiden.

Liebe auf den ersten Blick

„Er war ein bisschen forsch“, beschreibt Patricia Klaffke den Grund, wieso sie sich damals auf die Anzeige ihres Mannes gemeldet hat. Der scharfe Sinn für Humor habe ihr gefallen. Als sie dann vor rund 23 Jahren vor der Haustür von Bernd Klaffke stand und dieser öffnete, sei es um sie geschehen gewesen. Die beiden Eheleute sprechen sogar von „Liebe auf den ersten Blick“.

Nach 15 Jahren Beziehung haben Patricia und Bernd Klaffke dann am 30. Dezember 2016 geheiratet. Auch die Geschichte ihrer Hochzeit ist besonders: Eigentlich wollten die beiden in Thailand heiraten. Dafür wollten sie auf dem Ludwigshafener Standesamt ein Ehefähigkeitszeugnis für ihre Auslandshochzeit beantragen. Doch daraus sollte aufgrund diverser Gründe nichts werden.

Spontane Hochzeit in Ludwigshafen

Kurzerhand hätten sich Bernd und Patricia Klaffke umentschieden und nach einem Hochzeitstermin im Ludwigshafener Standesamt gefragt. „Wir dachten, das dauert bestimmt drei bis vier Monate“, sagt Bernd Klaffke. Doch die Standesbeamtin habe einen freien Termin bereits wenige Tage später anbieten können. „Wir haben noch kurz unsere Geschwister informiert und dann auf die Schnelle geheiratet“, erzählt Bernd Klaffke und schmunzelt.

„Wir sind jetzt im verflixten siebten Jahr“, kommentiert der jetzige RHEINPFALZ-Webentwickler. Er hoffe, dass die forsche Art der beiden sie auch noch die nächsten Jahre zusammenhalten wird.