Mit Krankheiten haben die Pfälzer Erfahrung. Oder wenigstens mit unglaublich vielen Dialektwörtern, die Krankheiten benennen. Eine Geschichte von Menschen und Hühnern.

Wir wollen Sie jetzt nicht auch noch mit statistischen Auswertungen zum Gesundheitszustand der Pfälzer zutexten. Als Serie über die Eigenheiten des Pfälzischen Dialekts haben wir Besseres – oder sagen wir bescheiden: Anderes – zu tun. Andererseits ist es doch auffällig, wie viele Worte die Menschen zwischen Rhein und Saar um ihr Wohlbefinden machen. Oder sagen wir: um ihr Nicht-ganz-so-Wohlbefinden. In der Pfalz ist man nicht einfach krank . Man ist „malad“ und hat „die Freck“, „die Kränk“, „de Ruß“ oder „Rußer“, de „Bolleres“ oder „de Bibbser“. Und selbst wenn noch keine Symptome erkennbar sind, sorgen sich die Pfälzerinnen und Pfälzer um die Gesundheit der anderen, wie eine Vielzahl gut gemeinter Ratschläge belegt. Bleiben wir bei Beispielen rund um den „Bibbser“, nach dem wir in der jüngsten Folge gefragt hatten.

„Pack dich g’scheit ei“

Alois Beck aus Hatzenbühl erzählt: „Wenn ich mit nassen Haaren aufs Mofa stieg, sagten meine Eltern: Bass uff, du holscht der de Bibbse!“ – „Ihr holt euch im Regen noch den Pips, hörte ich meine Oma warnend rufen“, erinnert sich Holger Weimer aus Kandel. „Wie sagt eine lebenserfahrene Mutter?“, fragt Bertram Steinbacher aus Lingenfeld: „Pack dich g’scheit ei, schunnscht holscht der de Bibbser.“ Klaus Kronibus aus Enkenbach-Alsenborn schreibt: „Laaft ganz blott (wörtlich: nackt; sinngemäß: zu dünn gekleidet) drauß in de Kält erum. Der holt sich noch e Bibbser!“ Keine Warnung mehr, sondern nur noch nüchterne Erkenntnis ist der Ausruf von Fritz Wagner aus Erlenbach: „Hosche der de Bibbser gefang.“

Kurz vor oder kurz nach einer Erkältung

„De Ulrich aus Krickebach“ schildert per E-Mail die Auswirkungen aus eigener Erfahrung: „Als braktizierender Bronchidigger kummt’s öfters beim Schwätze, statts zu em g’scheide Wort, nur zu ’me jämmerliche Bibs. Mimme energische Abhuschde krieh ich den awwer schnell in de Griff.“ Jürgen Strebel aus Waldsee erklärt: „,De Bibbser hawwe’ bedeutet bei uns, sich nicht recht wohlfühlen – kurz vor oder kurz nach einer Erkältung. Kein Wort reden können, weil es im Hals noch kratzt, lustlos müde rumsitzen und hoffen, dass die Erkältung rasch vorbeigeht oder erst gar nicht kommt.“ – „Er brütet was aus“, so lautet die Umschreibung für „Bibbser“, die Gerhard Brauch aus Bornheim eingeschickt hat – er sieht den „Bibbser“ eindeutig als frühes Anzeichen von Unwohlsein an.

Einheitliches Krankheitsbild

Einigkeit herrscht unter den Einsendern über das Krankheitsbild: Egal, ob der Name der körperlichen Schwächung nun „Bibbser“, „Bibbse“, „Pips“ oder „Pipser“ lautet, hat der oder die Erkrankte mit Erkältungssymptomen beziehungsweise mit einer Beeinträchtigung der Atemwege zu kämpfen – und dabei kann es sich in schlimmen Einzelfällen auch um den gefürchteten Männerschnupfen handeln. Dieses Phänomen beschreibt Jürgen Hecht-Doerzbacher aus Altrip mit den Worten: „Der hot widder de Bibs, der Pienser.“

Die Anfangsbuchstaben „Pi-“ (mit pfälzisch abgeschwächtem Explosivlaut: „Bi-“) lassen die Vermutung zu, dass das Wort „Bibbser/Pipser“ seine Wurzeln im lateinischen „pituita“ für „Verschleimung“ hat, wie Inge Schornick aus Ludwigshafen und Reinhard Hartmann aus Kaiserslautern vermuten. Hinzu kommt ein lautmalerischer Aspekt, weil das Piepsen oder Pfeifen angeschlagener Lungen oder Bronchien im „Bibbser“ mitklingt.

Atemwegserkrankung bei Hühnern

Für viele Leser ist allerdings noch ein weiterer Bezug präsent. Im Pfälzer Sprachalltag war der „Bibbser“ bis vor gar nicht allzu langer Zeit nicht in erster Linie als Erkrankung eines Menschen bekannt, sondern als Geflügelkrankheit, konkret: als eine Atemwegserkrankung bei Hühnern. „Sahen die Hühner wie zerrupft aus“, erinnert sich Leserin Bärbel Dürk an den Hühnerstall ihrer Eltern, „dann hatten die den Bibbser“. Hildegund Scheffel aus Trippstadt beschreibt die Krankheit als Verhornung der Zungenspitze, die mit einer Nadel entfernt werden konnte. Gertraud Hanewald aus Flomersheim und Monika Schuster aus Ludwigshafen berichten von Therapiemethoden, bei denen den erkrankten Hühnern entweder eine Kugel aus Schweineschmalz und Pfeffer verabreicht oder der Hals mit einer Flüssigkeit ausgepinselt wurde – wodurch die Tiere in beiden Fällen gute Chancen auf Genesung gehabt hätten. Dass die Tiere am Ende „keinen Pieps“ mehr machten, wie Claus Becker aus Mauchenheim schreibt, soll aber durchaus auch vorgekommen sein.

Wer lang kräckst ...

Zu 100 Prozent positiv sind dagegen die Prognosen für den menschlichen Schluckauf, der – wie Walfried Weber aus Kaiserslautern berichtet – gelegentlich ebenfalls als „Bibbser“ bezeichnet wird. Und für alle ernsteren Erkrankungen wollen wir abschließend an einen Pfälzer Mutmacherspruch erinnern, der schon viele Generationen von Pfälzern bei Laune gehalten hat: „Wer lang kräckst, lebt lang.“

Bleiben Sie also gesund, liebe Leserinnen und Leser, und machen Sie vielleicht bei unserer nächsten Folge mit. Dann geht’s – leider vermutlich immer noch passend zur Pandemie – um das Wort „struwwelig“. Wir fragen: Geht’s da wirklich immer nur um Haare? In welchen Zusammenhängen ist Ihnen das Wort noch geläufig? Lassen Sie sich „net struwwelich mache“ und schreiben Sie uns!

Krankheiten auf Pfälzisch: Die Kränk

... ist nah beim hochdeutschen Wort „Krankheit“ zu verorten und wird im Pfälzischen für alle möglichen Erkrankungen verwendet. Im übertragenen Sinn können damit auch Finanzprobleme oder gar die Pleite gemeint sein. Außerdem kann sprichwörtlich „die Kränk grie(che)“, wer sich aufregt: „Wann de Betze nochemool unentschiede spielt, grie(ch/n) ich die Kränk.“

Die Freck

... (auch: „die Verrecke“) ist im Wortsinne eine Erkrankung, die zum Tod führt. Das vum Ursprung her derbe Wort wird in der Pfalz auch für weniger dramatische Unpässlichkeiten verwendet. Und es findet sich in weit verbreiteten Zusammensetzungen: „Freckling“ waren ursprünglich nicht überlebensfähige Jungtiere. Im übertragenen Sinn werden so auch freche oder ungezogene Kinder genannt (auch bekannt als „Kafruse“).

De Rußer

... auch „de Ruß“, war ursprünglich als Krankheit bei Schweinen, aber auch bei Getreide bekannt, und ging einher mit äußerlichen grau-schwarzen Verfärbungen, die der Krankheit den Namen gaben. Heute ist damit oft eine starke Erkältung gemeint. Wie beim „Bibbser“ spiegelt sich hier im Dialekt der einstige enge Bezug zur Land- und Viehwirtschaft wider.

De Dalles

... geht vermutlich auf das jiddische Wort für „Elend“, „Not“ oder „Ruin“ zurück. So kann eine Firma „de Dalles haben“, im übertragenen Sinn aber auch ein gesprungener Topf („De Dibbe hot de Dalles“) oder eine kaputte Tasse sowie ein erkrankter Mensch.

De Bolleres

... steht im Pfälzischen für (starken) Husten. Hier besteht ein enger Zusammenhang, lautlich wie dem Wortursprung nach, zum hochdeutschen Wort „poltern“.

Die Gääßegichter

... wörtlich eine Gichterkankung bei Ziegen, stehen heute weniger für eine Krankheit als für Ärger, Wut oder Erregung: „Ich grie(ch) noch die Gääßegichter!“

